La NASA vient de publier une vidéo hype pour son retour sur la Lune, et c'est en fait un peu génial – .

La NASA retourne sur la Lune, et elle le fait le plus tôt possible. Le programme Artemis est une approche complexe, nécessitant la construction et le déploiement d'une station spatiale en orbite lunaire et de véhicules d'équipage qui peuvent aller et venir à partir de cette «passerelle» chaque fois qu'ils en ont besoin.

Pour y parvenir, il faudra l'aide de partenaires commerciaux fiables. Afin d’obtenir un soutien et, en fin de compte, d’avoir la liberté financière d’écrire d’énormes chèques aux entreprises qui peuvent répondre aux besoins de la NASA, il est logique que l’agence spatiale fasse la promotion de son plan autant que possible. Dans cet esprit, la NASA vient de publier une vidéo hype de cinq minutes et demie qui fait définitivement l'affaire.

La vidéo, qui est disponible dans des résolutions allant jusqu'à 4k, décompose certaines des parties les plus complexes du programme Artemis et les présente en langage clair avec des animations utiles. Vérifiez-le:

Les principaux points à retenir ici sont tous liés à la différence entre les prochaines missions habitées sur la Lune et les «anciens» voyages de l'ère Apollo. Les missions seront lancées à partir de la Terre, s'arrêteront à la station de la passerelle en orbite, puis atterriront sur la Lune où tout le matériel, les outils et l'équipement supplémentaire y attendront l'équipage.

Cette petite vidéo explique très bien les choses tout en révélant combien de pièces en mouvement sont impliquées. Les sociétés partenaires de la NASA pour Artemis ont très peu de marge de manœuvre en matière de retards et de revers. Si même une pièce du puzzle n'est pas prête à rouler au moment où la NASA est prête à renvoyer les humains à la surface lunaire, elle jette une clé non seulement dans une mission, mais dans le programme dans son ensemble.

Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent, mais la NASA maintient qu’elle sera prête pour une mission en équipage sur la Lune d’ici 2024. Nous resterons prudemment optimistes en attendant.

Source de l'image: NASA