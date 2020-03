La NASA voulait que Spider-Man soit un astronaute | .

La NASA voulait en fait recruter Homme araignée en tant qu’astronaute. La vie de Peter Parker a changé quand il a été mordu par une araignée radioactive alors qu’il n’était qu’un adolescent; et depuis, il a du mal à joindre les deux bouts. Pendant des années, il a gagné de l’argent en vendant des photos de ses propres aventures de super-héros, même si cela signifiait qu’il donnait à J.Jonah Jameson des munitions illimitées contre lui.

Peter Parker a toujours cherché à être à la hauteur de sa célèbre maxime; “Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.” Cela a rendu assez difficile le maintien d’un emploi régulier; il ne peut pas résister à tout laisser tomber au premier signe de danger, qu’il s’agisse d’un supervillain, d’escrocs ou simplement d’un accident de base. Cela signifie qu’il est généralement considéré comme un employé peu fiable, avec de faibles compétences en chronométrage. Ses pouvoirs ont souvent été ressentis comme une malédiction. Ironiquement, cependant, au début de sa carrière, ils lui ont presque valu le travail le plus cool imaginable. Spider-Man a en fait attiré l’attention de la NASA.

En relation: La mort finale d’Iron Man était encore pire pour Spider-Man que vous ne l’aviez imaginé

La NASA a été particulièrement impressionnée lorsque Spider-Man a sauvé la vie d’un de leurs astronautes, John Jameson, le fils de J. Jonah Jameson. Dans Untold Tales of Spider-Man # 4 de Kurt Busiek, ils ont renvoyé John à New York pour évaluer si Spider-Man ferait ou non un bon astronaute. Ses réflexes, sa force et son agilité faisaient de lui un candidat idéal; il pouvait effectuer des missions mieux que n’importe quel astronaute conventionnel normal. Bien sûr, le père de John, J. Jonah Jameson, s’est senti plutôt trahi à la nouvelle.

La NASA croyait que Spider-Man avait fait preuve d’un courage considérable, mais ironiquement, ils avaient complètement mal lu son personnage. John avait passé beaucoup de temps à essayer d’imaginer ce que c’était que d’être Spider-Man, et il avait conclu qu’il était un homme indépendant et sûr de lui avec un bon réseau social et beaucoup d’amis qui connaissaient son identité secrète. Il n’aurait pas pu se tromper plus; à l’époque, Peter Parker n’était qu’un adolescent à l’école, en proie à des brutes et vivant toujours avec sa tante May.

En fin de compte, cependant, la NASA a décidé que Spider-Man n’était pas un candidat viable. L’un de leurs principaux objectifs était de rechercher l’effet des voyages dans l’espace sur les humains, et ils ont réalisé qu’aucune des données qu’ils avaient obtenues de Spider-Man ne s’appliquerait à quelqu’un d’autre. En conséquence, John Jameson a mis fin à sa mission à New York. Spider-Man, pour sa part, n’a même jamais su que la NASA l’avait considéré comme un astronaute potentiel. Vraisemblablement un jour, la NASA le révélera au public lorsqu’elle publiera un lot de fichiers, et Homme araignée Soit il rira avec amusement, soit il imaginera à quel point sa vie aurait pu être différente.

Plus: Spider-Man admet que la mort de Gwen Stacy était pour le mieux