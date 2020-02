La neutralité du Net abrogée sous les tirs après que les pompiers aient limité leurs données

Les tentatives de lutte contre l’abrogation de la neutralité du net se poursuivent, la Commission fédérale des communications (FCC) ayant été ordonnée par un tribunal pour examiner les effets de l’abrogation de la protection.

Un incident qui peut s’avérer significatif est lorsque Verizon a limité le service de données à un véhicule de pompiers d’une manière qui a entravé sa capacité à lutter contre les incendies de forêt…

Engadget rapporte que bien qu’un appel contre l’abrogation de la neutralité du net ait échoué, le tribunal a ordonné à la FCC de déterminer si la perte des protections légales avait eu des effets négatifs, y compris des problèmes de sécurité.

Cela peut inclure des références à l’incident dans lequel Verizon, la société mère d’Engadget, a limité le plan de données d’un véhicule appartenant aux pompiers de Santa Clara. Selon le chef Anthony Bowden dans un procès en 2018, la limitation du plan du véhicule par Verizon a entravé les efforts de lutte contre les incendies de forêt […]

Le chef des pompiers affirme que Verizon a limité un plan de données illimité dans la mesure où il a rendu le service inutile lors des efforts de lutte contre les incendies de forêt. Le déménagement a spécifiquement affecté un véhicule du département utilisé pour «suivre, organiser et hiérarchiser l’acheminement des ressources de l’État et du pays vers les sites où elles sont le plus nécessaires».

Le service d’incendie a constaté que, alors que le véhicule était déployé en réponse à l’incendie du complexe de Mendocino, les débits de données fournis par Verizon étaient limités à des vitesses qui rendaient le service largement inutilisable.

Ce type de limitation aurait pu être bloqué en vertu de la loi sur la neutralité d’Internet.

Lorsqu’ils sont classés comme un utilitaire du Titre II, les transporteurs étaient interdits de «pratiques injustes ou déraisonnables» et, comme le note Ars Technica, Santa Clara aurait pu déposer une plainte auprès de la FCC affirmant que les actions de Verizon violaient cette spécification. Mais ces protections ont maintenant disparu.

Verizon affirme que sa politique est de supprimer la limitation des intervenants d’urgence “lorsqu’ils sont contactés dans des situations d’urgence”, mais il est clairement absurde de s’attendre à ce que les services d’incendie ou les ambulanciers paramédicaux appellent les lignes d’assistance lorsqu’ils tentent de faire face à des situations de vie ou de mort.

La FCC devra également consulter le public pour savoir si l’abrogation de la neutralité du Net a eu un effet négatif sur leur vie.

Photo: Noah Berger / AP

