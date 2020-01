La NFL apporte les performances du Super Bowl de Jennifer Lopez, Shakira, plus à Apple Music avec un “album visuel”

La NFL est sur le point d’apporter toutes les performances musicales du Super Bowl LIV, y compris le spectacle de la mi-temps mettant en vedette Jennifer Lopez et Shakira à Apple Music et d’autres services dans un premier “album visuel”.

Reportée par Billboard, la sortie des performances du Super Bowl LIV comprendra l’hymne national de Demi Lovato et America the Beautiful de Yolanda Adams en plus du spectacle de la mi-temps.

Toutes les performances avec vidéo seront disponibles sur Apple Music, Spotify, YouTube et plus peu de temps après leur mise en ligne.

Billboard note également que l’album Super Bowl LIV Live sera disponible en pré-commande aujourd’hui et que tous les produits de la vente de l’hymne national et d’American the Beautiful iront à la charité.

Les performances patriotiques de Lovato et Adams bénéficieront du programme de subventions Inspire Change de la NFL, en se concentrant sur les organisations qui travaillent à créer un changement positif dans les domaines de l’éducation et du progrès économique, des relations avec la police et la communauté et de la réforme de la justice pénale.

EVP NFL et chef des médias et des affaires ont partagé plus sur l’effort de l’album visuel:

“Avec l’abondance de la technologie dans le monde d’aujourd’hui, il était extrêmement important pour nous que nous puissions partager les performances révolutionnaires du Super Bowl avec nos fans à travers le monde après leur apparition”, a déclaré Brian Rolapp, vice-président exécutif et chef des médias et des affaires. officier. “Cet album visuel et audio est le premier du genre et permettra aux fans de découvrir la grandeur de la performance des artistes lors du Super Bowl Sunday à portée de main et sur plusieurs plateformes à tout moment.”

