La Nintendo PlayStation se vend 360 000 $

L’histoire de Nintendo PlayStation, le seul modèle dont son existence est connue, a écrit une nouvelle ligne, peut-être définitive, vendue pour le montant «modeste» de 360 ​​000 $, rapporte Engadget.

L’histoire de Nintendo PlayStation, bien sûr, a commencé il y a de nombreuses années, lorsque Super Nintendo a dominé la guerre des consoles de cinquième génération – la deuxième génération en fait pour la plupart du monde, bien que les puristes ne l’acceptent pas – au début de les années nonante. À cette époque, Nintendo s’est alliée à Sony pour booster son bureau avec un lecteur de CD, mais l’invention n’a pas fonctionné et le reste est connu: Sony a lancé la PlayStation et, plus tard, Nintendo a continué à miser sur les cartouches avec Nintendo 64.

Cependant, l’histoire de la Nintendo PlayStation a continué à couvrir et le seul prototype qui a été fabriqué est passé de main en main: du président de Sony Computer Entertainment America à un acheteur excité qui l’a pris pour seulement 75 $ aux enchères… jusqu’à ce que, des années plus tard, son fils se rende compte qu’il avait un petit trésor soulevant de la poussière. C’est ainsi que la console a été vue à nouveau dans différentes conventions de jeux vidéo, même si cela n’a jamais fonctionné.

Depuis 2015, le spécialiste Ben Heck travaille à rendre la fonctionnalité à la machine et, à part quelques détails, il l’a fait il y a quelques années. Une aventure qu’il a documentée sur sa chaîne YouTube avec près d’une dizaine de vidéos. Dans lequel vous pouvez voir ci-dessous, il a réussi à compléter l’exploit: redonner vie à la Nintendo PlayStation.

L’intention des propriétaires, cependant, n’est pas arrivée à l’utiliser aux fins pour lesquelles il a été conçu, mais à dégager un revenu économique qui aurait pu être beaucoup plus élevé, selon les déclarations que Kotaku a collectées à la fin de l’année dernière: 1,2 million Des dollars sont venus les offrir.

Cependant, ils ont rejeté l’offre et au début de février, ils ont ouvert une vente aux enchères qui a commencé à 15 000 $ et qui a fini par repartir avec un montant négligeable: 360 000 $ aile. Allons-nous entendre à nouveau la Nintendo PlayStation?