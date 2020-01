La Nintendo Switch a dépassé la Xbox One et SNES en ventes à vie – .

La Nintendo Switch approche son troisième anniversaire, mais même avec la PS5 et la Xbox Series X qui approchent à grands pas, la console hybride n’a rien perdu de son élan. Au cours du dernier trimestre seulement, Nintendo a vendu 10,81 millions de consoles Switch – une augmentation de 15% par rapport aux 9,41 millions d’unités vendues au même trimestre l’année dernière. Cela porte les ventes totales à vie du commutateur à 52,48 millions d’unités, ce qui est plus que le SNES vendu au cours de sa durée de vie.

Comme Nintendo le souligne dans son rapport sur les résultats, le lancement du Switch Lite en septembre a eu un impact majeur sur les ventes, offrant aux consommateurs un point d’entrée moins cher (199 $ par rapport aux 299 $ de la console Switch standard), tant qu’ils étaient disposés à sacrifier la possibilité de se connecter au téléviseur pour la sortie vidéo.

Alors que de nombreux jeux se sont très bien vendus sur le Switch, aucun n’a mieux performé que Pokemon Sword and Shield, qui a enregistré plus de 16 millions de ventes depuis son lancement en novembre dernier. Luigi’s Mansion 3 et Super Mario Maker 2 ont également dépassé les 5 millions de ventes, et 21 jeux se sont vendus à au moins 1 million d’exemplaires. Sans surprise, Nintendo a fait passer son objectif de vente de Switch de 18 millions à 19,5 millions pour l’exercice.

Bien qu’une baisse après la saison des Fêtes soit inévitable, plusieurs grandes versions tierces devraient être lancées sur Switch au cours du mois prochain, telles que Darksiders Genesis, Devil May Cry 3 Special Edition et des versions remasterisées des deux premiers jeux Metro .

En ce qui concerne les jeux en première partie, nous aurons Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX et Animal Crossing: New Horizons en mars. Les deux premiers trimestres de 2020 pourraient être plus silencieux pour Nintendo que le quatrième trimestre de 2019, mais il ne faudra pas longtemps avant que la Switch ne dépasse les 61,91 millions de ventes de la NES.

Source de l’image: Nintendo

