La Nintendo Switch moins chère obtient une nouvelle option de couleur, et les précommandes viennent d’être mises en ligne sur Amazon – .

Le Nintendo Switch n’a rien de moins qu’un succès retentissant pour Nintendo, avec des ventes cumulées qui ont déjà dépassé la SNES et grimpé au nord de 52 millions d’unités. Contrairement à la Wii U qui était un flop absolu pour Nintendo, la Switch n’essaie pas de reprendre la magie de la Nintendo Wii d’origine. Au lieu de cela, il crée sa propre magie unique grâce à une conception convertible qui permet aux joueurs de «basculer» entre l’utilisation d’une console portable et d’une console domestique. Bien sûr, le mobile est à la mode du monde ces jours-ci, alors que se passe-t-il pour les joueurs qui n’ont jamais l’intention de connecter le Switch à un téléviseur?

C’est exactement pourquoi Nintendo a proposé le Switch Lite, une version allégée du Switch qui élimine l’aspect convertible et réduit de 30% le prix – au lieu de coûter 300 $ comme le Switch normal, le Nintendo Switch Lite n’est que de 199,99 $ .

Nintendo a initialement publié le modèle Lite en trois couleurs différentes, et ils sont tous les meilleurs vendeurs. Maintenant, Nintendo ajoute une quatrième couleur à sa gamme – Coral – et c’est simplement parce qu’elle est disponible en précommande sur Amazon. Il devrait sortir le 3 avril, vous n’avez donc pas longtemps à attendre. Si vous n’en pré-commandez pas un, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à en trouver un à la date de sortie.

Le Switch Lite vous convient-il? Si vous prévoyez uniquement d’utiliser votre Switch comme console portable, vous pouvez certainement utiliser la version Lite. Il joue toujours les mêmes jeux et vous pouvez toujours connecter plusieurs Joy-Cons pour les jeux multijoueurs, mais vous économiserez 100 $ qui peuvent être mieux dépensés pour de nouveaux jeux et accessoires Switch. C’est un ensemble de consoles génial qui sortira dans une nouvelle couleur géniale, alors jetez-y un œil.

Nintendo Switch Lite – Corail

Jeux Nintendo Switch portables à un prix avantageux

Pour chaque membre de votre famille, il y a un membre à nous

Optimisé pour le jeu personnel et portable, le Nintendo Switch Lite est un petit et léger système Nintendo Switch

Si vous préférez profiter pleinement de l’expérience Switch – avec un modèle qui, vous le savez, “commutateurs” – vous serez heureux de savoir que la Nintendo Switch régulière est également en stock sur Amazon. C’est en fait le moment idéal pour en acheter un, car des tonnes de jeux Switch populaires sont en vente en ce moment sur Amazon avec des réductions allant jusqu’à 40 $!

Nintendo Switch avec Joy ‑ Con bleu néon et rouge néon

Jouez à votre façon avec la console de jeu Nintendo Switch. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, en solo ou avec des amis, la console Nintendo Switch est conçue pour s’adapter à votre vie. Connectez votre Nintendo Switch pour profiter des jeux HD sur votre téléviseur. Vous partez? Débranchez simplement votre console et continuez à jouer en mode portable

Ce modèle comprend une autonomie d’environ 4,5 à 9 heures

La durée de vie de la batterie dépend des jeux auxquels vous jouez. Par exemple, la batterie durera environ 5,5 heures pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild (jeux vendus séparément)

Numéro de modèle HAC 001 (01)

Enfin, vous pouvez également trouver de bonnes affaires aujourd’hui sur Amazon si vous recherchez des accessoires Nintendo Switch. L’impressionnant contrôleur Nintendo Switch Pro à 70 $ est en vente aujourd’hui pour seulement 59 $, et vous pouvez économiser 10 $ ou plus sur les contrôleurs Joy-Con dans presque toutes les combinaisons de couleurs.

Plus de bonnes affaires vendredi:

