La note de Last Of Us 2 a été révélée, et cela semble très violent et graphique

Aux États-Unis, The Last of Us: Part II aurait un M pour mature. Le site Web du jeu (via Dualshockers) affiche la note M de l’ESRB, mais le groupe de notes n’a pas encore publié officiellement sa note pour le jeu, il ne peut donc être qu’un espace réservé.

Cela étant dit, la note est remplie de plusieurs descripteurs de contenu, de sorte qu’elle semble au moins être de nature officielle. Les descripteurs de contenu comprennent: sang et sang, violence intense, nudité, contenu sexuel, langage vulgaire et usage de drogues.

C’est tout ce à quoi on peut s’attendre de ce qui ressemble à un jeu très violent et intense qui n’est pas recommandé pour les enfants. Personne ne devrait être surpris par cela, car le premier Last of Us était également un jeu brutalement violent.

Le dernier d’entre nous avait également une note M, mais il existe des différences dans les descripteurs de contenu. Ce jeu comportait des avertissements pour Blood and Gore, Intense Violence, Sexual Themes et Strong Language.

La suite, quant à elle, possède tous ces descripteurs ainsi que la nudité et le contenu sexuel. Pour référence, l’ESRB définit la nudité comme «des représentations graphiques ou prolongées de la nudité». Le contenu sexuel est défini comme «des représentations non explicites du comportement sexuel, y compris éventuellement la nudité partielle», tandis que les «thèmes sexuels» se rapportent aux «références au sexe ou à la sexualité».

The Last of Us: Part II est encore à quelques mois de sa date de sortie en mai, il est donc possible que sa note ESRB change. Encore une fois, l’ESRB n’a pas encore publié sa note officielle pour le jeu.

The Last of Us: Part II sera lancé le 29 mai sur PlayStation 4. Curieusement, il a été récemment découvert que Naughty Dog cherche à embaucher un programmeur PC.

