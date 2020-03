La nourriture peut-elle vous donner un coronavirus? Voici ce que vous devez savoir – .

Le nouveau coronavirus peut survivre sur de nombreuses surfaces, mais rien ne prouve qu’il puisse infecter les personnes qui ingèrent des aliments susceptibles de contenir des gouttelettes de SRAS-CoV-2.

Un rapport détaillé explique pourquoi les aliments, qu’ils soient cuisinés à la maison ou livrés au restaurant, ne peuvent pas vous donner COVID-19.

L’hygiène personnelle et l’éloignement social sont toujours conseillés, car le processus d’obtention de nourriture comprend l’interaction avec au moins une personne.

Le nouveau coronavirus est si dangereux car il peut être facilement transmis de personne à personne. Le fait qu’il puisse survivre jusqu’à quelques heures dans l’air et aussi longtemps que trois jours sur certaines surfaces ne facilite que la transmission. Mais, et c’est crucial, le virus doit trouver un moyen de passer de ces surfaces à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche, après quoi il se nichera dans votre gorge pour se rendre à son endroit préféré, les poumons. C’est là que le vrai plaisir commence pour le virus du SRAS-CoV-2, et c’est à votre système immunitaire de le combattre, qu’il soit aidé par des drogues ou non. Tant que vous restez à l’écart des autres et que vous vous lavez souvent les mains pendant au moins 20 secondes avec beaucoup de savon, le virus n’a aucune chance de vous infecter.

Mais que se passe-t-il si ces minuscules gouttelettes entrent dans la nourriture préparée pour vous par quelqu’un d’autre? Que se passe-t-il si un livreur a du COVID-19, mais qu’il ne le sait tout simplement pas? Que se passe-t-il si le virus pénètre d’une manière ou d’une autre dans la nourriture que vous préparez à la maison? Ce sont toutes des questions valables qui feront sûrement augmenter votre tension artérielle et votre paranoïa. Mais la réponse à tous est que les chances d’obtenir du COVID-19 à partir de nourriture sont incroyablement faibles. En fait, un ensemble particulier d’événements doit se produire pour obtenir le nouveau coronavirus de toute sorte de nourriture que vous êtes sur le point de manger, quelle que soit la source.

L’expert en alimentation J. Kenji López-Alt a une grande section de questions et réponses sur Serious Eats. Il s’est associé avec Ben Chapman, spécialiste de la sécurité alimentaire de la North Carolina State University, pour tout expliquer sur les coronavirus et les aliments. Et le duo conclut qu’il est très peu probable d’obtenir COVID-19 de ce que vous mangez.

Le rapport détaillé indique que bien qu’il n’y ait pas suffisamment de données sur la durée de survie du virus sur les aliments, le SARS-CoV-2 est plus susceptible de rester en vie sur des surfaces non poreuses comme le plastique et de se décomposer sur les surfaces organiques, y compris le carton et les aliments. Une étude récente a montré que la souche du SRAS peut survivre jusqu’à 24 heures sur du carton, mais cela signifie simplement que vous devez traiter tout ce qui entre dans votre maison comme un contaminant et lui donner une bonne dose de désinfectant et de savon. Vous pouvez également désigner une quarantaine où vous pouvez laisser des colis et du courrier pendant quelques jours avant de l’ouvrir. De plus, vous devez toujours vous laver les mains lorsque vous rentrez d’une épicerie et après avoir manipulé les colis, un livreur vient de vous déposer.

Rappelez-vous ces questions d’avant? Serious Eats a des réponses pour chacun d’entre eux, alors revenons sur:

Et si ces minuscules gouttelettes entraient dans la nourriture préparée pour vous par quelqu’un d’autre? Que se passe-t-il si un livreur a du COVID-19, mais qu’il ne le sait tout simplement pas?

Selon plusieurs organisations de santé et de sécurité dans le monde, y compris le CDC, l’USDA et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’y a actuellement aucune preuve que le COVID-19 s’est propagé par les aliments ou les emballages alimentaires. De même, les épidémies de coronavirus précédentes n’ont montré aucune preuve de propagation par les aliments ou les emballages.

Il n’y a pas suffisamment de preuves pour prouver de manière concluante que les aliments ne peuvent pas transmettre le COVID-19, mais la preuve empirique que nous avons dit que ce n’est pas le cas. Même si les aliments sont contaminés lors de leur fabrication ou de leur transport, quelles que soient les quantités de virus, ils se retrouveront dans votre estomac, pas dans vos poumons.

Disons qu’un travailleur de la nourriture tousse en préparant ma nourriture, comment pourrais-je ne pas attraper le virus en le mangeant? Cela m’a aussi troublé, c’est pourquoi je me suis spécifiquement renseigné à ce sujet. Selon Chapman, le risque est minime. Même si un travailleur éternue directement dans un bol de salade crue avant de l’emballer dans un récipient à emporter pour que vous puissiez le ramener à la maison, aussi grossier soit-il, il est peu probable qu’il vous tombe malade.

Cet aperçu de 2018 de l’étude expérimentale et observationnelle des virus respiratoires de la revue scientifique Current Opinion in Virology (COVIRO) explique que les virus respiratoires se reproduisent le long des voies respiratoires – une voie différente de celle suivie par les aliments du tube digestif lorsque vous les avalez. Et bien que vous puissiez dire que vous venez d’inhaler cette salade, vous l’avez probablement mangée avec une fourchette et l’avalée.

Manger avec vos mains est également sûr, bien que vous puissiez être mieux avec de l’argenterie propre.

Dans cette situation, la charge virale a été diluée plusieurs fois. Tout d’abord, quand il a été transféré de la planche au pain à hamburger. Ensuite, plus de charge virale a été éliminée lorsque le pain a été placé dans le récipient à emporter. Il est à nouveau dilué lorsque vous prenez le burger avant d’interagir avec votre visage de manière déconseillée. Bien qu’il n’écarte pas la possibilité de contracter la maladie de cette façon, Chapman l’a décrit comme «un tir de lune, avant même de toucher votre visage».

Source de l’image: Claudia Greco / AGF / Shutterstock

Que se passe-t-il si le virus pénètre d’une manière ou d’une autre dans la nourriture que vous préparez à la maison?

Il est en fait plus risqué d’acheter votre propre nourriture, car cela implique de sortir de la maison, de toucher toutes sortes de surfaces et d’interagir avec les gens. Mais ce n’est pas à cause de la nourriture elle-même.

Vous devez éviter de toucher votre visage et toutes les surfaces dont vous n’avez pas besoin. Une fois à la maison, lavez-vous les mains, changez de vêtements et lavez-vous à nouveau les mains. Ensuite, commencez à tout déballer et désinfectez les choses dans le processus. Alors… vous l’avez deviné… lavez-vous encore les mains.

Il en va de même pour la préparation de vos repas. Lavez-vous les mains fréquemment et évitez de toucher votre visage. Enfin, optez pour des repas chauffés, car la cuisson ou le réchauffage des aliments tuera également tout SARS-CoV-2 qui en fait sur vos aliments:

Les températures et les temps pour le coronavirus ne sont pas encore complètement étudiés, mais les scientifiques suggèrent qu’une température de 149 ° F (65 ° C) pendant au moins 3 minutes est suffisante. Les experts supposent que le virus réagira comme les autres agents pathogènes et que les températures plus chaudes nécessiteront des temps plus courts, mais nous n’avons actuellement pas de données expérimentales pour le prouver.

En fin de compte, même les aliments contenant des coronavirus invisibles ne sont pas susceptibles de vous infecter. Mais si vous avez encore d’autres questions, vous devriez vraiment consulter l’intégralité des questions et réponses sur Serious Eats.

Source de l’image: Matt Rourke / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

