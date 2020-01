La nouvelle application de GitHub arrive sur Android en accès anticipé

GitHub est le plus grand service d’hébergement de code existant, mais ce n’est que maintenant qu’il se remet à produire des applications mobiles. La société a publié une application Android en 2012, puis l’a supprimée en 2015. Il y a deux mois, GitHub a révélé qu’une toute nouvelle application entrerait bientôt en version bêta, et maintenant elle est enfin arrivée.

GitHub a déclaré que les nouvelles applications mobiles se concentreraient uniquement sur la fourniture de fonctionnalités que les développeurs de logiciels pourraient souhaiter en déplacement. Bien que vous puissiez parcourir les référentiels, partager des commentaires dans les discussions, effectuer des recherches, etc., vous ne pouvez pas réellement afficher le code sauf s’il fait partie d’une demande de fusion. Seul le fichier README de chaque référentiel est visible.

L’application semble fonctionner, bien que j’aurais apprécié la possibilité d’afficher le code – je me suis retrouvé à quelques reprises dans des situations où je voulais partager rapidement des exemples de code avec quelqu’un, et les trouver en utilisant la nouvelle application serait probablement beaucoup plus rapide que le site mobile assez terrible de GitHub. Peut-être que cette fonctionnalité arrivera dans une mise à jour ultérieure.