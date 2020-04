La nouvelle application «Diffusions» vous permet d’écouter la radio en streaming où que vous soyez avec iPhone, iPad et Mac

La nouvelle application universelle du développeur Steve Troughton-Smith pour iPhone, iPad et Mac, appelée Broadcasts, est disponible cette semaine. L’application est une nouvelle version de son application HCC Radio, qui permet désormais aux utilisateurs d’écouter des stations de radio en déplacement sur les trois plates-formes.

Troughton-Smith a offert quelques détails sur le processus de développement dans un article de blog. Les émissions ont été conçues à partir de zéro en utilisant la plate-forme Catalyst d’Apple – mais contrairement à la plupart des applications Catalyst, elles ont été conçues d’abord pour Mac, puis apportées à l’iPad et à l’iPhone.

HCC Radio était un projet amusant, mais il y a quelque chose de vraiment motivant dans la livraison de logiciels, et j’ai été obligé d’essayer de mettre l’application sur iOS. Contrairement à la plupart des projets Catalyst, HCC Radio a été construit en premier pour Mac, donc le prochain choix évident était de l’apporter à l’iPad – conceptuellement similaire à bien des égards, l’iPad serait en mesure de réutiliser la structure existante de l’application, où l’iPhone nécessiterait de repenser de navigation. Je voulais créer une sorte d’application iPad pour les gens comme moi qui veulent bien plus qu’une simple application iPhone gonflée, et je suis vraiment content de la façon dont cela s’est avéré.

Si je devais apporter cela à iOS et étendre l’application avec de nouvelles fonctionnalités, j’avais besoin d’un meilleur nom de produit: et donc Broadcasts était né!

En termes de fonctionnalités, Broadcasts est différent de l’application HCC Radio qu’elle remplace d’une manière clé. HCC Radio a permis aux utilisateurs d’écouter une collection de stations de radio irlandaises prédéfinies, mais Broadcasts permet aux utilisateurs d’ajouter leurs propres stations et collections:

Les émissions, contrairement à HCC Radio, prennent entièrement en charge l’ajout de vos propres stations et collections, se synchronisent sur iCloud et s’exécutent sur iOS et iPadOS. Sur Mac, il conserve le support AppleScript qu’il avait auparavant, tandis que sur iOS, il prend en charge la souris et le trackpad et dispose d’un menu de commande déroulant avec des raccourcis clavier détectables.

Les diffusions sont gratuites pour les stations de radio irlandaises prédéfinies, avec un achat intégré de 5 $ pour les fonctionnalités d’édition. Mais comme vous vous en doutez pour une application de Troughton-Smith, elle est entièrement universelle: achetez-la sur iPhone, iPad ou Mac, et vous la déverrouillerez sur toutes les plateformes.

Vous pouvez télécharger des diffusions sur l’App Store et en savoir plus sur le processus de développement sur le blog de Steve Troughton-Smith.

