La nouvelle application Office tout-en-un de Microsoft est maintenant disponible pour iPhone – saisissez-la maintenant

La nouvelle application Office tout-en-un de Microsoft, arrivée pour Android il y a quelques jours, est maintenant disponible pour les utilisateurs d’iPhone pour télécharger et devenir productif.

Jusqu’à présent, Word, PowerPoint et Excel n’étaient disponibles que sous forme de téléchargements séparés, mais cette nouvelle application les rassemble en un seul endroit pratique. Vous pouvez également accéder aux fichiers stockés dans OneDrive via l’application et les modifier avec l’outil approprié.

L’application Microsoft Office pour iOS propose également plusieurs actions intégrées, vous permettant de transférer des fichiers entre des appareils, d’utiliser des notes autocollantes, de numériser des codes QR et de créer et signer des PDF (bien qu’il n’y ait pas d’éditeur PDF à part entière).

Comme l’explique ZDNet, l’application Office de base est gratuite, mais certaines tâches nécessitent un abonnement Office 365. Il s’agit notamment de la mise en forme avancée dans Microsoft Word, de la modification de WordArt et de la personnalisation des tableaux croisés dynamiques.

Vous ne savez pas si les extras justifieront le coût? Vous pouvez tout déverrouiller en vous inscrivant à un essai gratuit d’un mois avant de vous décider.

Plus de fonctionnalités en route …

Il y a beaucoup plus de fonctionnalités en cours de route, y compris la dictée de mots, qui vous permettra de contrôler votre traitement de texte à l’aide de commandes vocales simples et de transformer votre discours en texte écrit. Idéal pour noter des mémos et faire les choses en mains libres.

Microsoft travaille également sur une fonctionnalité de «cartes» pour Excel, qui vous permettra d’afficher et de modifier les données dans un tableau sans avoir à parcourir de minuscules cellules. Chaque «carte» présente les données d’une ligne ou d’une colonne sous une forme large et claire qui peut être facilement modifiée.

PowerPoint n’est pas en reste non plus, et obtiendra bientôt une fonctionnalité ‘Outline to PowerPoint’ qui vous permet de noter une série de puces, puis de les transformer en une présentation entièrement formatée. Cela semble très pratique et devrait rendre le travail sur un petit écran beaucoup plus pratique.