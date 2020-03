la nouvelle application qui déchire la concurrence de Whatsapp et Telegram

L’échange de messages d’une partie du monde à une autre, ou de deux salles voisines, est désormais devenu une opération effectuée chaque seconde par des millions de personnes qui, en fait, prennent le nom “bavarder». Des plus jeunes aux plus âgés, en effet, des millions de personnes exploitent quotidiennement le potentiel des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp et Telegram, qui, récemment, se sont considérablement améliorées grâce à l’introduction de nouvelles fonctionnalités technologiques. Avec l’arrivée de ces applications, les services de réseaux sociaux, tels que Facebook, ils ont commencé à perdre tout leur succès. Apparemment, cependant, un nouveau rival est prêt à se jeter dans la mêlée. Voyons donc plus de détails à ce sujet ci-dessous.

Signal: la nouvelle application de messagerie approuvée par l’Union européenne

L’application dont nous parlions plus haut est donc signal, un service développé en 2013 qui, en effet, est resté pendant des années dans l’ombre des grands noms du secteur qui, depuis un certain temps déjà, ont complètement saturé le marché. Il est très simple de déterminer pourquoi Signal est la réponse: c’est Open Source. Semblable à tous égards à WhatsApp et Telegram, Signal a donc réussi à gagner la confiance de commission qui l’a mis en place comme moyen de communication par défaut entre ses membres.

Pourquoi Signal a-t-il autant de succès? Comme déjà mentionné, son succès peut être retracé au caractère Open source; grâce à cette particularité, ceux qui ont des connaissances antérieures sur le sujet peuvent toujours examinez le code de l’application de manière à garantir le respect de la confidentialité et du chiffrement de bout en bout.