Avec l’entrée en vigueur du nouvel exercice, ils ont été divulgués quelques nouvelles concernant la taxe automobile, bien que nous, les consommateurs, ne voulions qu’une chose: payer moins. Au lieu de cela, seules les mauvaises nouvelles arrivent, car l’administration fiscale a décidé d’appliquer un nouveau système de contrôle sur les contribuables en croisant les différentes bases de données avec un algorithme complexe.

Avec le nouveau système de contrôle fiscal, le système informatique PRA sera à nouveau géré par l’ACI, qui reviendra pour vérifier les données sur les paiements de la taxe automobile sous l’égide de l’Etat. Le système précédent n’a jamais fonctionné efficacement entre les mains des régions, mais maintenant une nouvelle saison de lutte contre l’évasion fiscale s’ouvre.

Grâce à ces chèques et à l’adoption du circuit de paiement public PagoPA, l’argent se retrouvera directement dans les caisses de la région d’accueil peu importe où le paiement est effectué.

Tampon auto: la nouvelle arme du Revenue découvre qui ne la paie pas

Bref face aux remises et exonérations, la réduction de 50% est toujours active pour les voitures de plus de 20 ans, tandis que la taxe est gratuite pour les plus de 30 ans. Exonération totale pendant cinq ans pour les voitures électriques et les véhicules pour personnes handicapées. Même les voitures hybrides, sans distinction entre les différents moteurs, peut accéder à des rabais sur le droit de timbre.

La mauvaise nouvelle est pour les conducteurs de véhicules de location à long terme, car il semble qu’ils seront obligés de payer le droit de timbre de votre propre poche. Il y a de légères notes positives pour ceux qui vivent en Lombardie, étant donné que la région a décidé de réduire le droit de timbre de 15% pour ceux qui autorisent un prélèvement automatique chaque année sur leur compte courant. Mais le reste de l’Italie n’a absolument pas adhéré à la proposition lombarde, peut-être par crainte de ne pas percevoir le dû auprès des contribuables.

Dommage, cela aurait pu être l’occasion d’éliminer d’autres zones d’ombre parmi les fraudeurs fiscaux.