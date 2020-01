La nouvelle bande-annonce de Resident Evil 3 Remake montre la terrifiante Némésis

Capcom a partagé une nouvelle bande-annonce pour le prochain remake de Resident Evil 3. Celui-ci se concentre sur certains des héros et des méchants que les joueurs rencontreront au cours du jeu, y compris l’antagoniste imposant, Nemesis.

La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, commence avec Nemesis traque l’héroïne Jill Valentine à travers un bâtiment flamboyant. Elle est capable de s’échapper de justesse, et nous voyons l’autre protagoniste principal du jeu, Carlos Oliveria, lui venir en aide. La bande-annonce présente également d’autres membres de l’UBCS que vous rencontrerez tout au long de l’histoire, ainsi que l’ennemi chasseur menaçant.

En plus de la bande-annonce, Capcom a partagé une poignée de nouvelles captures d’écran de Resident Evil 3 sur son blog officiel, ainsi que des détails supplémentaires sur les personnages principaux du jeu. Vous pouvez consulter les nouvelles captures d’écran ci-dessous.

Selon Capcom, Resident Evil 3 sera “plus bourré d’action” que le remake RE2 de l’an dernier. Comme ce jeu, il échange les angles de caméra fixes de l’original pour une perspective par-dessus l’épaule. Capcom indique également qu’il y aura d’autres changements et réarrangements “afin que ceux qui connaissent l’original puissent également en profiter.”

En plus de la campagne solo, le remake de Resident Evil 3 comprend le mode multijoueur asymétrique, Resident Evil Resistance, qui oppose un cerveau à quatre joueurs qui tentent de survivre. L’un de ces survivants est Martin Sandwich, un ingénieur et mécanicien qualifié qui peut créer des pièges pour ralentir ou assommer les ennemis.

Resident Evil 3 sera lancé sur PS4, Xbox One et PC le 3 avril. Vous pouvez en savoir plus sur le titre dans notre résumé de tout ce que nous savons sur Resident Evil 3 jusqu’à présent, et si vous êtes intéressé à en obtenir une copie, soyez n’oubliez pas de consulter notre guide de précommande de remake de Resident Evil 3.

