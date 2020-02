La nouvelle bande-annonce d’Invisible Man est un remake d’horreur complet

Cela ressemble à une vie depuis qu’Universal a lancé son univers sombre condamné – un univers de film monstre partagé composé exactement d’un film. Mais alors que The Mummy de 2017 était une bombe commerciale, le studio continue d’exploiter son coffre-fort de propriétés de films de monstres classiques. La nouvelle version de The Invisible Man sortira en salles ce mois-ci, et une nouvelle bande-annonce a été publiée.

Le film met en vedette Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale) dans le rôle de Cecilia, une femme qui s’échappe de son mari abusif et contrôlant Adrian. On lui a dit qu’Adrian est mort, mais en fait, il a trouvé un moyen de se rendre invisible et se met à terroriser sa femme. Bien sûr, personne ne la croit, la laissant seule pour combattre cette terreur invisible. Comme vous vous en doutez des producteurs Blumhouse Pictures (Us, The Purge) et du scénariste / réalisateur Leigh Whannell (Saw, Insidious), il s’agit d’un film d’horreur complet, et il semble effrayant comme l’enfer. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

The Invisible Man met également en vedette Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Aldis Hodge (Hidden Figures) et Storm Reid (Euphoria). Le film sortira en salles le 28 février 2020.

Quant aux autres films de monstres universels, le réalisateur de Bridesmaids Paul Feig a récemment révélé qu’il prévoyait d’en faire un intitulé Dark Army. Il a dit à Comingsoon.net que son script est actuellement avec le studio et qu’il s’agira d’une “version moderne d’un film monstre”.

Whannell est également le co-créateur de la franchise Saw, et le dernier film de cette série sort en mai. Il est intitulé Spiral: From the Book of Saw et met en vedette Chris Rock. Découvrez la première bande-annonce ici.

À l’affiche: l’homme invisible (2020) – Bande-annonce officielle