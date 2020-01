La nouvelle carte Game of the Day repérée dans Chrome pour Android vous emmène chaque jour dans un jeu par navigateur différent

Les jeux Flash pourraient enfin mourir en 2020 lorsque Google supprimera son dernier support pour le plug-in vieillissant d’Adobe, mais cela ne signifie pas que Chrome perd son sens du plaisir. Une nouvelle carte Game of the Day a été repérée lors des tests sur la version de canal développeur de Chrome pour Android, fournissant un raccourci qui change régulièrement pour jouer en ligne à des jeux occasionnels créés par Google. Les titres semblent provenir de ceux intégrés aux précédents doodles, sites et services de Google.

La nouvelle carte apparaît dans la section “Articles pour vous” de découverte / de type flux du nouvel onglet / écran de la page d’accueil pour certaines des dernières versions des canaux de développement de Chrome pour Android, visibles juste en dessous.

Cartes Game of the Day des trois derniers jours.

Les cartes sont étiquetées avec le titre d’un jeu, un aperçu de l’image du jeu, ce que nous supposons est le nom du développeur (Google dans tous les cas observés jusqu’à présent), et un bouton “Jouer maintenant” qui vous emmène, comme vous le feriez probablement attendre, pour le jeu. L’exemple d’aujourd’hui est Tic Tac Toe, mais les jeux précédents comprenaient Démineur et un titre appelé Ghost Rush from a Halloween Halloween Doodle.

Malheureusement, il n’y a pas de liste centralisée de jeux par navigateur créés par Google qui pourrait inclure de futurs titres, bien que vous puissiez rechercher des jeux dans Recherche avec des termes comme “Play Tic Tac Toe” pour voir ceux qui sont déjà apparus, et un menu contextuel en inclut d’autres que nous pourrions anticiper à l’avenir, comme PAC-MAN et Solitaire, bien qu’il n’inclue aucun jeu basé sur Doodle.

Cela pourrait ne pas être lié, mais Google travaille sur une sorte de centre de jeux sous le nom de code “joy” depuis un certain temps. Cette nouvelle carte Game of the Day pourrait se connecter à cet effort en quelque sorte.