la nouvelle dynamique de l’incident en Iran a révélé

Le 8 janvier 2020, dans le ciel de Téhéran, la capitale de l’Iran, un Boeing 737 a soudainement pris feu, puis s’est écrasé au sol et a fait 176 morts. Initialement, l’hypothèse de l’échec a été envisagée, compte tenu également des précédents de la société, mais, après une analyse minutieuse, l’Iran ne pouvait plus nier ses défauts. Selon le New York Times, le vol 752 d’Ukrainian International Airlines il a en fait été abattu par erreur par l’armée de l’air iranienne. en images exclusives publié il y a quelques jours par le New York Times, en fait, il est possible d’entrevoir le moment exact où je deux missiles ils s’élèvent de la base, à une distance d’environ 23 secondes les uns des autres.

La vidéo publiée en ligne a donc fait beaucoup de bruit, forçant effectivement l’Iran à mener des enquêtes à son sujet. Ces derniers jours, en fait, le Gouvernement iranien at-il dit, par le biais du porte-parole judiciaire de Téhéran Gholamhossein Esmaili, que “des enquêtes approfondies ont été menées et certaines personnes arrêtées”. Après l’arrestation des premiers suspects, le président iranien a été ébranlé par “l’événement tragique”. Esmaili a ensuite déclaré que “l’incident fera l’objet d’une enquête approfondie pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir”

Accident d’un Boeing 737: le Premier ministre canadien perd l’équilibre sur la question

Comme nous l’avons répété plus tôt, dans l’accident d’avion, ils ont bien perdu la vie 176 passagers dont 82 Iraniens, 11 Ukrainiens, 63 Canadiens, 10 Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques. Le Premier ministre canadien est alors intervenu sur la situation en déclarant qu’en l’absence de tensions récentes, les 176 victimes de l’accident auraient été évitées. En fait, le Premier ministre a déclaré aux microphones de Global News TV que «S’il n’y avait pas eu récemment d’escalade dans la région, ces Canadiens seraient chez eux en ce moment, avec leur famille»