La “nouvelle éducation” exploite sans pitié les faibles heures de l’université

Près d’un étudiant sur trois abandonne ses études supérieures selon les chiffres de la dernière étude U-Ranking 2019. Depuis quelque temps, les universités ont cessé d’être le point de rencontre des esprits de l’avenir en raison, entre autres, de la mauvaise conception des programmes, problèmes de formation des enseignants et mauvaise orientation scolaire. La promesse d’un travail sûr après les études a été oubliée de loin.

Et tandis que l’université travaille à récupérer son trône perdu, dans certaines des disciplines qui définiront le futur modèle de travail – principalement des techniques – plusieurs alternatives ont déjà vu le jour qui essaient de combler cette lacune dans certaines spécifications de travail. Directement issu du modèle académique américain, le boom des Bootcamps est venu en Espagne pour changer un système non seulement éducatif, mais culturel. La réussite de la génération d’après-guerre consistant à placer bon nombre de leurs enfants et presque tous leurs petits-enfants dans des établissements d’enseignement supérieur reste profondément ancrée dans la psyché de une entreprise en attente d’un diplôme.

“Certains parents accompagnent toujours leurs enfants aux entretiens car ils ne savent pas tout à fait clairement”

À la frustration scolaire s’ajoute la frustration au travail. Selon Asempleo, près de 5,2 millions de personnes (soit 20% des travailleurs en Espagne) sont sous-employées au travail. Si l’on ajoute le fait que 95% des entreprises technologiques ont du mal à trouver des profils qualifiés en raison d’une dissonance entre éducation, réalité du travail et nouveaux emplois, nous créons le terreau idéal pour émerger de ces nouveaux centres éducatifs.

Des initiatives des différentes écoles de commerce, et un classique de l’enseignement spécialisé, à la proposition que Telefónica a créée il y a quelques mois avec sa première édition de l’école 42 dans laquelle les enseignants et les systèmes d’apprentissage fermés font défaut, ils sont déjà Vous comptez les propositions qui arrivent. Le dernier qui vient de la main de The Bridge, se définit comme un accélérateur de talents numériques pour les nouveaux étudiants, entreprises ou professionnels qui cherchent à recycler leur vie professionnelle en science des données, cybersécurité, développement full-stack et conception de produits.

Centrée sur les futurs étudiants de tous âges, à partir de 18 ans, la réalité est que ils sont conscients qu’ils ont encore beaucoup de travail pour pouvoir entrer pleinement dans les systèmes. “Certains parents accompagnent toujours leurs enfants aux entretiens parce qu’ils ne sont pas tout à fait clairs”, disent-ils. Néanmoins, son plus jeune élève a 21 ans et le plus âgé de tous a 50 ans.

Ce sont ceux de 26 à 30 ans ceux qui se présentent le plus aux formations techniques spécialisées; progressivement, ceux qui travaillent depuis des années cherchent à recycler ou à réintégrer le marché du travail après les licenciements annoncés par les grandes entreprises. Cela signifie que, malgré tout, il existe une formation universitaire antérieure (de disciplines sans fin, car elles ne nécessitent pas de formation ou de connaissances préalables) qui forme une base étudiante insatisfaite du système.

Nous sommes loin d’en faire le premier choix de beaucoup, laissant l’université comme première sélection. C’est un fait, “dans un pays (Espagne) qui a un bon développement moyen, mais avec un grand risque de tomber dans la ligue des perdants”, explique Iker Arce, PDG de The Bridge. Ils garantissent également que l’accès au revenu des nouvelles demandes de main-d’œuvre joue dans la même ligue, mais à un prix d’accès inférieur et avec moins d’années d’études.

Moins de prix car les 3 mois d’études intensives de tout ce que vous devez savoir sur votre sujet – rappelez-vous qu’il s’agit d’une spécialisation et non d’une carrière – coûtent 6 300 euros, en partie subventionnés par Telefónica. Et avec l’option de financement avec un autre modèle importé des États-Unis: les Income Share Agreements. Ou encore, ne payez, pendant le temps et le montant prévus au contrat, que lorsque l’étudiant a le travail promis par le cours. Un système qui, tout en laissant de côté les modèles de financement traditionnels pernicieux du pays nord-américain, a également été défini par beaucoup comme «un pari contre soi-même» pour déterminer, à l’avance, l’avenir des études et réduire la main-d’œuvre lui-même. Ceci, à l’ère de la spécialisation, la réalité est qu’elle reste à l’arrière-plan.

👇 Plus en hypertexte