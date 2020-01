La nouvelle émission de télévision du directeur des Avengers présente deux rôles principaux

Citadel, la nouvelle émission télévisée des réalisateurs des Avengers Joe et Anthony Russo, a interprété certains de ses rôles principaux. Il a été annoncé lors de l’événement Television Critics Association cette semaine que Richard Madden (Game of Thrones, Bodyguard) et Priyanka Chopra Jonas (Quantico) joueront dans l’émission Amazon.

Citadel est décrite comme une “série d’espionnage pleine d’action avec un centre émotionnel fascinant”.

Le spectacle aura des versions produites localement pour différentes parties du monde, y compris l’Italie, l’Inde et le Mexique, avec différentes sociétés de production et stars.

Madden et Chopra joueront dans la version américaine du «vaisseau mère» de Citadel. Madden est peut-être mieux connu pour avoir joué Robb Stark sur Game of Thrones. Plus récemment, il a joué dans la série télévisée britannique Bodyguard, alors qu’il a également joué un rôle de premier plan dans le biopic Elton John Rocketman.

Chopra a joué dans de nombreux films de Bollywood au fil des ans, après sa victoire au concours de Miss Monde 2000. Son rôle principal sur Quantico a été sa première grande pièce pour la télévision américaine.