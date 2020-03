la nouvelle escroquerie en ligne attaque les comptes de vérification

Même en ligne, il est possible de rencontrer de véritables escroqueries qui peuvent voler de l’argent. De nombreux cybercriminels créent des stratégies spécifiques qui leur permettent de mener une arnaque sans éveiller les soupçons et la rendre inconsciemment autorisée par la même victime. Le faire, c’est avant tout phishing, une technique en constante évolution; utilisé par les criminels pour retirer de l’argent des cartes de crédit et des comptes courants des utilisateurs en quelques instants, grâce aux données qui vous permettent del’accès au compte en ligne.

Phishing par e-mail: les clients d’institutions bancaires renommées menacés par la nouvelle arnaque!

La nouvelle arnaque en ligne qui circule via le phishing par e-mail s’adresse principalement aux clients des institutions bancaires bien connues, qui sont invités à fournir les informations d’identification qui leur permettent de accéder au compte en ligne. Ces messages présentent un texte intimidant et contiennent dans la plupart des cas liens et fichiers joints à utiliser pour saisir les données demandées.

Le but des malfaiteurs est d’atteindre autant d’utilisateurs que possible. En fait, très souvent, des e-mails sont également envoyés à des utilisateurs non clients de la société présumée d’où provient le message.

Il convient de souligner qu’en réalité, les messages de phishing n’ont rien à voir avec les sociétés et entités mentionnées dans les e-mails et SMS. Les criminels utilisent illégalement leur nom et leur logo pour donner de la crédibilité à des communications complètement fictives. Donc, en cas de doutes et de soupçons, il est bon de contacter les organes en utilisant leurs contacts officiels.

Les sites auxquels se réfèrent les liens dans les communications de phishing sont également faux. En conséquence, il est recommandé d’effectuer l«Accès aux pages sans utiliser des URL tierces.

De plus, pour gêner les criminels et en même temps protéger leurs données et comptes, il est essentiel de garder à l’esprit que: aucune entité fiable ne requiert la saisie d’informations d’identification, de données, de codes ou de mots de passe en ligne, suggérant la page à utiliser pour l’insertion via lien. Par conséquent, il est toujours bon d’éviter et d’éliminer tous les messages non fiables de ne prenez pas de risques.