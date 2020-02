La nouvelle fonctionnalité «CarKey» dans la version bêta d’iOS 13.4 offre une prise en charge intégrée pour le déverrouillage, la conduite et le partage des clés de voiture NFC

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta d’iOS 13.4 pour les développeurs, et maintenant . a trouvé la preuve d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’utiliser l’iPhone comme clé de voiture, et plus encore.

iOS 13.4 contient des références à une API «CarKey», qui permettra d’utiliser l’iPhone et également l’Apple Watch pour déverrouiller, verrouiller et démarrer une voiture. Selon les fichiers internes du système, les utilisateurs pourront utiliser CarKey dans les voitures compatibles NFC, car ils n’ont qu’à tenir l’appareil près du véhicule pour l’utiliser comme clé.

Il ne sera pas nécessaire de s’authentifier avec Face ID, comme c’est le cas avec les cartes de transport express. Cela signifie également que la fonctionnalité fonctionnera même avec iPhone ou Apple Watch sans batterie.

Pour utiliser CarKey, tenez l’iPhone ou l’Apple Watch devant le lecteur. Cela fonctionnera automatiquement, sans avoir besoin de Face ID. Vous pouvez modifier les paramètres du mode express dans Wallet.

Le processus de couplage se fera via l’application Wallet, puis il sera nécessaire d’avoir l’application du constructeur automobile pour procéder à la configuration. Les utilisateurs doivent placer l’iPhone au-dessus du lecteur NFC dans la voiture pendant le processus initial, puis CarKey sera disponible dans l’application Wallet. Après cela, la clé peut facilement être ajoutée à l’Apple Watch.

Une autre information intéressante est que CarKey peut être partagé avec d’autres personnes, telles que des membres de la famille. Les conducteurs peuvent également les inviter via l’application Wallet à accéder à la clé sur leurs propres appareils Apple.

% @ vous a invité à utiliser son% @ avec un accès déverrouillé. Cela vous permet d’utiliser votre iPhone et votre Apple Watch pour déverrouiller / verrouiller la voiture.

Il semble qu’Apple travaille déjà avec certains constructeurs automobiles pour implémenter CarKey, mais il ne sera probablement pas disponible pour tout le monde avant la sortie officielle d’iOS 13.4. Nous chercherons plus d’informations sur cette fonctionnalité, et nous mettrons à jour l’article à mesure que nous trouverons plus de preuves.

Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous une méthode officielle pour utiliser votre iPhone et Apple Watch comme clé de voiture? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

