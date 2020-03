La nouvelle fonctionnalité de co-observation d’Instagram permet à vos amis de naviguer ensemble via le chat vidéo

Faire défiler votre flux Instagram a jusqu’à présent été quelque chose que vous faites vous-même. Cependant, avec de plus en plus de personnes éloignées de leurs amis et de leur famille pour aider à freiner la propagation du nouveau coronavirus, Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Co-surveillance pour aider les utilisateurs à se sentir, bien, moins isolés.

La nouvelle fonctionnalité permet aux amis sur un chat vidéo (même un chat de groupe) de parcourir les publications que l’un d’eux a «aimées» ou «enregistrées» dans leur flux Instagram. Il permet même aux participants de l’appel vidéo de consulter les recommandations Instagram des autres.

Cela permet aux amis et à la famille de parler de différents messages sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos, ce qui leur permet de rester connectés.

Comment ça fonctionne

Utiliser la co-surveillance est très simple: rendez-vous sur Instagram Direct (la fonctionnalité de messagerie directe sur la plate-forme) en appuyant sur l’icône “ avion en papier ” dans le coin supérieur droit de l’application.

Ensuite, démarrez un nouveau chat vidéo en recherchant ou en sélectionnant un contact dans la boîte de réception, puis en appuyant sur l’icône de la caméra vidéo sur cette page de messagerie directe. Une fois que vous avez commencé à discuter, appuyez simplement sur l’icône de photo au bas du volet pour afficher toutes les recommandations récemment aimées, enregistrées et Instagram disponibles sur votre flux.

Celui que vous sélectionnez apparaîtra à l’écran pour tous les participants au chat vidéo.

Ce n’est pas tout

La co-surveillance n’est pas la seule nouvelle mise à jour à être déployée pour tous les utilisateurs – Instagram a également commencé à mettre en évidence plus de ressources pédagogiques sur Covid-19 dans l’onglet de recherche, tout en intensifiant ses efforts pour supprimer le contenu et les comptes non officiels du coronavirus, sauf s’il est une source crédible.

Instagram étend également les autocollants Donation à davantage de pays afin que les utilisateurs puissent rechercher et demander des contributions à des organisations à but non lucratif authentiques et pertinentes.

Pour aider à connecter les utilisateurs pratiquant la distanciation sociale, les histoires partagées comporteront un autocollant «Rester à la maison» sur toutes les publications du réseau.

Il est facile de voir comment la co-surveillance deviendra populaire dans les prochains jours, et ces efforts s’ajoutent aux initiatives de prévention Covid-19 d’Instagram qui ont commencé il y a environ deux semaines, lorsque la plateforme a commencé à répertorier les publications d’organisations de santé crédibles en haut de la recherche. languette.