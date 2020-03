La nouvelle fonctionnalité de l’Assistant Google lui permet de lire les pages Web à haute voix dans 42 langues – .

Après avoir prévisualisé une fonctionnalité pour Google Assistant lors du CES en janvier qui permet à l’IA virtuelle de lire les pages Web à haute voix, Google a commencé à déployer cette fonctionnalité sur les téléphones Android cette semaine.

Si vous avez Google Assistant sur votre téléphone Android, vous pouvez maintenant écouter des pages Web au lieu de les lire, ce qui, selon Google, devrait être particulièrement utile pour ceux qui ont des difficultés de lecture ou visuelles, ainsi que pour les utilisateurs qui ne veulent tout simplement pas lire un pièce longue du début à la fin. Tout ce que vous avez à faire pour activer la fonction est de dire «Hé Google, lisez-le» ou «Hé Google, lisez cette page» et l’assistant commencera immédiatement à lire le texte de la page dans votre navigateur. Il fera également défiler la page automatiquement et mettra en évidence les mots lorsqu’ils sont lus à haute voix.

Google dit que «les pages Web sont lues à haute voix dans des voix expressives et naturelles, dans le but d’utiliser la même intonation et le même rythme que si vous les lisiez vous-même à haute voix», mais vous pouvez personnaliser à la fois la vitesse de lecture et la voix Google Assistant utilise si vous ne vous souciez pas des options par défaut.

Il convient également de noter que si le contenu de la page n’est pas écrit dans votre langue maternelle, Google Assistant est capable de lire du texte à haute voix dans 42 langues. Il y a un menu de traduction que vous pouvez utiliser pour choisir la langue dans laquelle l’intelligence artificielle doit lire, et chaque page sera ensuite lue dans cette langue à l’avenir.

Mieux encore, les développeurs Web n’ont pas besoin de faire de travail supplémentaire pour rendre leurs sites compatibles avec la fonctionnalité. Si vous ne souhaitez pas que la fonctionnalité fonctionne sur votre site, vous pouvez voir comment le faire sur le site d’assistance de Google.

Source de l’image: Google

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

