La nouvelle fonctionnalité de sécurité de l’iPad Pro coupe le micro lorsque vous fermez le boîtier – .

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur l’iPad Pro 2020 qui déconnecte le microphone au niveau matériel lorsqu’un boîtier compatible MFi est fixé et fermé.

Cette fonction iPad Pro empêche les données du microphone d’être collectées par n’importe quel logiciel sur la tablette.

La déconnexion matérielle a été introduite pour la première fois sur les modèles de MacBook en 2018.

Il y a deux semaines, Apple a dévoilé un tout nouveau modèle d’iPad Pro via un communiqué de presse sur son site Web. Le dévoilement de l’iPad aurait probablement fait partie de l’événement printanier d’Apple, si cela s’était produit, mais la pandémie de coronavirus s’est assurée d’y mettre un terme. Dans l’ensemble, l’iPad Pro 2020 n’est pas un écart massif par rapport à son prédécesseur – en interne, tout a été mis à niveau, mais la conception est essentiellement la même, à l’exception de la gamme de caméras actualisée à l’arrière.

Mais il s’avère que toutes les fonctionnalités du nouvel iPad n’ont pas été dévoilées dans le communiqué de presse d’origine. Cette semaine, . a repéré une mise à jour du guide de sécurité de la plate-forme Apple qui révèle que les nouveaux iPads, y compris le dernier modèle, ont une fonctionnalité matérielle qui garantit que le microphone se déconnecte lorsque le boîtier est fermé.

Voici la mise à jour complète du site Web d’Apple expliquant en détail la fonctionnalité de sécurité matérielle:

Tous les portables Mac équipés de la puce de sécurité Apple T2 disposent d’une déconnexion matérielle qui garantit que le microphone est désactivé lorsque le couvercle est fermé. Sur les ordinateurs MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air avec la puce T2 et sur les portables MacBook Pro 15 pouces à partir de 2019, cette déconnexion est implémentée uniquement en matériel. La déconnexion empêche tout logiciel, même avec les privilèges root ou noyau dans macOS, et même le logiciel sur la puce T2, d’engager le microphone lorsque le couvercle est fermé. (La caméra n’est pas déconnectée du matériel, car son champ de vision est complètement obstrué avec le couvercle fermé.)

Les modèles d’iPad à partir de 2020 comportent également la déconnexion du microphone matériel. Lorsqu’un boîtier compatible MFI (y compris ceux vendus par Apple) est attaché à l’iPad et fermé, le microphone est déconnecté du matériel, empêchant les données audio du microphone d’être mises à la disposition de tout logiciel, même avec des privilèges root ou noyau dans iPadOS ou dans le cas où le le firmware est compromis.

Comme le note ., cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur les modèles de MacBook avec la puce de sécurité T2 en 2018. C’est la première fois qu’Apple transfère la fonctionnalité sur sa gamme de tablettes. C’est également incroyablement opportun, car beaucoup d’entre nous utilisent chaque appareil électronique avec une caméra ou un microphone dans nos maisons en ce moment pendant des heures chaque jour pour communiquer avec des collègues, des amis et des membres de la famille. Le fait de savoir que le microphone sera automatiquement déconnecté dès que le boîtier sera fermé (à condition que vous ayez un boîtier conforme) devrait atténuer l’anxiété.

Bien que cette fonctionnalité ne soit disponible que sur l’iPad Pro 2020 et les futurs modèles d’iPad, il y a eu quelques améliorations de sécurité notables dans les versions iOS 13.4 et iPadOS 13.4 la semaine dernière, comme les Data Vaults qui protègent les données stockées dans des applications tierces et temporaires sessions pour les utilisateurs d’iPad qui disparaissent lorsque l’utilisateur se déconnecte.

