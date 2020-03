La nouvelle fonctionnalité d’Instagram est parfaite pour se connecter avec des amis isolés – .

Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Co-Watching qui vous permet de visualiser des photos et des vidéos sur l’application tout en discutant en vidéo avec vos amis.

Instagram a également ajouté de nouveaux autocollants que vous pouvez utiliser pour promouvoir la distanciation sociale et le lavage des mains.

Instagram supprimera les comptes COVID-19 qui ne sont pas publiés par des organisations de santé crédibles.

Que vous soyez un papillon social ou que vous préfériez faire cavalier seul, être forcé de rester à l’intérieur et d’éviter de voir vos amis et votre famille pendant des semaines ou des mois sera difficile. Les gens ont trouvé des moyens créatifs de passer du temps avec ceux qui leur sont chers, des appels téléphoniques quotidiens aux chats vidéo sur Zoom et Google Hangouts en passant par les sessions de jeu en ligne. Et maintenant, Instagram fait sa part pour aider ses utilisateurs à se connecter les uns aux autres tout en les protégeant avec une variété de nouvelles fonctionnalités introduites mardi.

Le point culminant de la mise à jour de mardi est une fonctionnalité appelée Co-Watching, qui vous permet de visualiser les publications Instagram avec vos amis pendant le chat vidéo. Vous pouvez démarrer une conversation vidéo avec un ami en appuyant sur l’icône de conversation vidéo dans la boîte de réception Direct ou dans un fil de discussion direct, puis consulter les photos ou vidéos enregistrées, aimées et suggérées en appuyant sur l’icône photo dans le coin inférieur gauche de la bavarder. Ensuite, vous pouvez parler à vos amis tout en faisant défiler Instagram.

Après avoir passé plusieurs heures de mon week-end assis devant la caméra de mon ordinateur portable à discuter avec des amis, je peux voir cette nouvelle fonctionnalité Instagram devenir très utilisée dans les semaines à venir. Les gens recherchent toutes les distractions qu’ils peuvent trouver, et pour certains d’entre nous, la seule chose plus distrayante que de faire défiler stupidement Instagram pendant des heures est de faire défiler stupidement Instagram pendant des heures avec un groupe d’amis.

En plus de Co-Watching, Instagram inclut également plus de ressources pédagogiques dans Instagram Search. Si vous effectuez une recherche liée au nouveau coronavirus ou COVID-19, vous serez dirigé vers des comptes qui peuvent vous fournir des informations précises et opportunes sur la pandémie, comme l’Organisation mondiale de la santé. Il existe également des autocollants que vous pouvez utiliser pour rappeler aux gens de pratiquer la distance sociale et de se laver les mains régulièrement.

Instagram fait ce qu’il peut pour arrêter la propagation de la désinformation sur l’application. Les comptes COVID-19 seront supprimés des recommandations de compte, sauf s’ils sont publiés par une organisation de santé crédible. De plus, le contenu du flux ou des histoires qui a été jugé faux par des vérificateurs de faits tiers sera déclassé.

Vous pouvez également identifier et soutenir rapidement les efforts de secours contre les coronavirus dans la nouvelle section COVID-19 de l’autocollant Don. L’autocollant sera également disponible dans d’autres pays à partir de cette semaine.

Source de l’image: Instagram

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

