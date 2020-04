La nouvelle fonctionnalité iOS 14 peut changer la façon dont nous trouvons et utilisons les applications – .

iOS 14 peut permettre aux utilisateurs de prévisualiser l’interface d’une application même s’ils ne l’ont pas encore téléchargée.

Apple dévoilera iOS 14 plus tard cette année à la WWDC.

Le coronavirus a incité Apple à annuler sa conférence en personne sur la WWDC et à la place, à organiser un événement en ligne uniquement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un nouveau rapport de . révèle qu’iOS 14 peut faciliter la découverte et l’exploration de nouvelles applications tierces par les utilisateurs. Selon le rapport, une API nouvellement mise au jour à partir d’une version récente d’iOS 14 suggère qu’iOS 14 permettra aux utilisateurs d’utiliser un code QR et de découvrir par la suite des aspects limités de l’expérience utilisateur d’une application sans avoir à télécharger l’application en premier lieu.

Le rapport note que l’API est connue sous le nom de «clips» et, comme son nom l’indique, permettra aux développeurs de proposer «du contenu interactif et dynamique à partir de leurs applications même si vous ne les avez pas installés». Bien sûr, les développeurs pourront choisir quelle partie d’une application sera mise à la disposition des utilisateurs sous la forme d’une «carte flottante qui montre une interface utilisateur native au lieu d’une page Web».

Est-ce maintenant une fonctionnalité qui change la donne? Pas exactement, mais cela devrait permettre aux utilisateurs iOS de prendre plus facilement les décisions sur les applications qui méritent d’être téléchargées.

Quant aux autres fonctionnalités d’iOS 14, nous pourrions voir Apple se déployer, eh bien, le moulin à rumeurs n’a pas été très occupé à cet égard. Par exemple, nous avons vu des rapports selon lesquels iOS 14 fournirait une mise à niveau du gestionnaire de mots de passe d’Apple ainsi que des améliorations CarPlay et HomeKit, mais celles-ci ne valent pas vraiment la peine d’être enthousiasmées.

Cela dit, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes que nous pourrions voir dans iOS 14 est quelque chose appelé CarKey. Des références à CarKey ont été trouvées dans les versions bêta récentes d’iOS 13, mais il y a de fortes chances qu’Apple ne le publie pas avant iOS 14. En termes simples, CarKey permettra aux propriétaires d’Apple Watch et d’iPhone de déverrouiller, verrouiller et démarrer leurs voitures directement à partir de leurs appareils . De plus, la fonctionnalité permettra aux propriétaires de voitures d’envoyer des clés uniques à leurs amis et à leur famille qui leur accordent un niveau d’accès spécifique à la voiture.

Comme cela a été révélé via une capture d’écran divulguée à la fin du mois dernier, CarKey offrira trois niveaux d’accès différents, notamment l’accès au coffre (déverrouiller le coffre uniquement), l’accès uniquement (déverrouiller la voiture uniquement) et, bien sûr, Access et Drive.

Alors que le mois d’avril bat déjà son plein, la WWDC n’est plus qu’à deux mois de là. Bien sûr, avec la pandémie de coronavirus toujours en cours, Apple a annulé il y a quelques semaines son événement WWDC en personne et organisera à la place une WWDC uniquement en ligne.

“Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant l’ensemble de la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience”, a déclaré Phil Schiller d’Apple dans un communiqué de presse. «La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui offre un programme complet avec un discours et des sessions en ligne, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour toute notre communauté de développeurs, partout dans le monde.»

Source de l’image: Zach Epstein, .

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.