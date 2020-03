La nouvelle fonctionnalité PS5 pourrait rendre les jeux «aussi simples que Netflix» – .

Après la plongée profonde de la PS5 la semaine dernière, Sony n’a publié aucune nouvelle information sur la console.

Un nouveau brevet de Sony Interactive Entertainment fait allusion à une fonctionnalité PS5 qui permettra aux joueurs de se charger directement dans les matchs multijoueurs et les niveaux solo à partir de l’écran d’accueil.

Sony voudrait que jouer à des jeux sur PS5 soit “aussi simple que Netflix”.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La plongée profonde de l’architecture du système PlayStation 5 de la semaine dernière était décevante pour un certain nombre de raisons, mais le plus important était le fait que nous n’avions pas réellement pu voir la console de nouvelle génération en action. De toute évidence, les spécifications techniques et les innovations matérielles sont importantes, mais jusqu’à ce que nous puissions réellement voir à quoi ressemble la PS5 lorsqu’elle est allumée et exécute des jeux en temps réel, aucun des téraflops ou gigahertz ne signifie beaucoup pour le joueur moyen.

Malheureusement, Sony n’a pas encore proposé un calendrier pour le déploiement d’informations sur la console, et donc, en attendant, nous sommes réduits à parler de fuites, de rumeurs et de brevets. La bonne nouvelle est que le dernier brevet à découvrir fait allusion à une mise à niveau passionnante de l’interface utilisateur de la PS5 qui facilitera le passage direct du menu principal directement dans un match multijoueur ou un niveau spécifique d’un jeu.

Repéré par Push Square plus tôt cette semaine, un brevet de Sony Interactive Entertainment publié ce mois-ci décrit un système qui éliminerait presque le temps nécessaire pour charger un jeu depuis le menu de la console en créant des éléments des menus du jeu directement dans le fonctionnement de la PS5. système. Cela ressemble beaucoup à ce que l’architecte système principal Mark Cerny a décrit dans une interview avec Wired en octobre dernier:

Même s’il sera assez rapide de démarrer des jeux, nous ne voulons pas que le joueur doive démarrer le jeu, voir ce qui se passe, démarrer le jeu, voir ce qui se passe. Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités pouvant être jointes en temps réel. Les jeux solo fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez faire et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les avoir accomplies – et tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous sautez juste dans ce que vous voulez.

C’est l’un de ces changements qui peut ne pas sembler si impressionnant sur le papier, mais qui permettra aux propriétaires de PS5 d’économiser des heures interminables à regarder les logos et les écrans de chargement d’une entreprise alors qu’ils tentent de reprendre leur jeu là où ils se sont arrêtés ou de rejoindre un site en ligne correspondre avec leurs amis. À condition que cela fonctionne comme le brevet semble le suggérer, c’est peut-être la fonctionnalité qui vous manque le plus lorsque vous démarrez une console plus ancienne dans les années à venir.

Pour ajouter à l’excitation, le rédacteur en chef de Kotaku, Jason Schreier, a partagé quelques connaissances d’initiés sur la fonctionnalité dans un fil de discussion sur le forum ResetEra discutant du brevet et de ses implications pour la PS5:

J’ai entendu des choses fascinantes sur le système d’exploitation de la PS5 comme celle-ci – l’un des arguments qu’ils ont fait aux développeurs est que “jouer à un jeu PS5 devrait être aussi simple que Netflix”. Ils veulent faire sentir aux joueurs qu’ils peuvent charger le jeu immédiatement et savoir exactement combien de temps une activité donnée va leur prendre. Ils veulent que les gens se sentent plus enclins à jouer par petites rafales plutôt que de ne vouloir allumer la console que lorsqu’ils ont quelques heures à perdre.

Aussi décevant que soit le discours réorienté de GDC selon lequel le fait de devenir un événement révélateur sur PS5 était, ce sont le genre de fonctionnalités qui exciteront les gens à propos de la nouvelle console. La nouvelle pandémie de coronavirus a évidemment forcé les entreprises à ajuster leurs plans, mais une véritable révélation sur PS5 ne devrait pas être trop loin.

Source de l’image: Sony

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.