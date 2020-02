La nouvelle fonctionnalité «Space Zoom» de Samsung sur sa gamme S20 est incroyable – .

Avec l’événement annuel Unpacked de Samsung maintenant dans les livres, il n’y a pas de pénurie d’histoires et d’annonces à disséquer. Pour commencer, Samsung a présenté plus tôt aujourd’hui le Galaxy Flip Z, un tout nouveau téléphone pliable qui semble nettement plus impressionnant que la blague du Galaxy Fold. De plus, la gamme Galaxy S20 de Samsung représente l’incursion la plus importante de la société dans le monde de la 5G.

Cela dit, un domaine en particulier qui mérite de se concentrer sur toutes les nouvelles technologies de caméras que Samsung a réussi à intégrer dans sa gamme S20. Mis à part les photos super haute résolution et la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K, la seule caractéristique qui a le plus attiré mon attention est le zoom spatial.

Bien que le surnom de Space Zoom puisse sembler un peu fantaisiste, la technologie sous-jacente est impressionnante et offre aux utilisateurs une incroyable capacité de zoomer tout en prenant une photo.

Le communiqué de presse de Samsung se lit en partie:

Avec la technologie Space Zoom du Galaxy S20, même lorsque vous êtes loin, vous pouvez zoomer de près. Utilisez un zoom jusqu’à 30x sur le Galaxy S20 et S20 + avec Space Zoom, notre zoom Super Resolution basé sur l’IA, ou augmentez jusqu’à 100x Space Zoom, avec l’objectif plié révolutionnaire du S20 Ultra avec zoom optique hybride 10x.

Il est facile de s’enliser ou de se perdre dans tous les différents nombres, c’est pourquoi la fonction Space Zoom ne peut être pleinement appréciée qu’avec un exemple vidéo pratique.

Vous pouvez voir ci-dessous un autre exemple de Zoom spatial en action, que vous avez peut-être vu faire les tours plus tôt dans la journée. Le fait que cela puisse être fait avec un smartphone par opposition à une caméra vidéo coûteuse est incroyable.

