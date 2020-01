La nouvelle fuite de conception du Galaxy S20 montre que les fuites d’appareil photo antérieures étaient erronées

Si vous détestiez la conception de l’appareil photo qu’Apple et Google ont introduite pour leur iPhone 11 et Pixel 4, respectivement, vous n’aimerez peut-être pas le prochain système d’appareil photo Galaxy S20 de Samsung. La conception de l’appareil photo devrait cependant être le moindre de vos soucis en ce moment. Ce qui compte vraiment, ce sont les performances des nouveaux téléphones-appareils photo de cette année, et toutes les fuites suggèrent que le Galaxy S20 excellera dans ce domaine. La meilleure version du téléphone, l’Ultra, comportera une mise à niveau massive de l’appareil photo par rapport à la série S10, et nous avons une nouvelle fuite qui semble confirmer la meilleure fonctionnalité de l’appareil photo du S20 Ultra.

Ishan Agarwal, un jeune adolescent dont les sources ont fourni de nombreux détails précis sur les téléphones non publiés, a publié l’image suivante sur Twitter qui montre le prétendu design de la caméra Galaxy S20 Ultra:

Cette image représente avec précision la configuration de l’appareil photo du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G! Ce sera à double teinte (gris mat comme + noir), et il a l’air honnêtement bon (mieux que ce que j’ai essayé de faire ici lol). Oui, 100X serait imprimé en plus de la caméra Periscope. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 18 janvier 2020

Nous examinons un système de caméra à quatre objectifs composé de deux parties. Le côté supérieur comprend trois objectifs et le flash, disposés dans un module carré semblable à la conception de l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro. En dessous d’eux se trouve un objectif de caméra rectangulaire, mais c’est parce que nous regardons la caméra périscope qui permettra un zoom optique 10x sur le téléphone et un zoom numérique 100x. Le Galaxy S20 Ultra devrait également être la seule version S20 à utiliser l’appareil photo monstre de 108 mégapixels de Samsung comme objectif principal.

Le système de caméra semble un peu différent de ce que nous attendions en termes de conception – voici un rendu qui est antérieur à la fuite d’Agarwal:

Et voici les rendus Galaxy S20 Ultra qui intègrent la conception de la caméra Agarwal:

Cela dit, la dernière chose dont vous devriez vous soucier lors de l’achat d’un smartphone phare est l’épaisseur du module de la caméra ou son apparence. Ne perdez pas de vue le fait que les appareils photo phares des smartphones ont parcouru un long chemin, et tout compromis de conception en vaut la peine.

