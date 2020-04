La nouvelle fuite de l’iPhone 12 pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fans d’Apple – .

La version iPhone 12 pourrait être repoussée de quelques mois en raison du coronavirus.

Le processus de développement de l’iPhone 12 a subi des retards en raison de restrictions de voyage en Chine.

Apple prendra une décision sur la date de sortie de l’iPhone 12 le mois prochain.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Bien que Foxconn ait récemment déclaré qu’il pensait que l’iPhone 12 d’Apple serait prêt à temps pour un lancement habituel à la fin de l’été, un nouveau rapport du Wall Street Journal relaie des informations internes assez importantes qui suggèrent qu’Apple est actuellement en train de “ brouiller ” pour éviter les retards de production. Le problème se résume essentiellement à l’incapacité d’Apple d’envoyer des ingénieurs en Chine en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus. Outre la propre interdiction de voyager de Trump, la Chine a annoncé la semaine dernière sa propre interdiction de voyager qui empêche les citoyens non chinois d’entrer dans le pays.

Par conséquent, divers processus de développement d’iPhone ont été suspendus ou progressent à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude.

Incapable de se rendre en Chine, son équipe d’ingénieurs américaine utilise des appels vidéo pour diriger des collègues chinois via l’assemblage de prototypes d’iPhone dans des usines en Asie, ont déclaré des personnes proches du dossier. La société avait précédemment effectué un test de ce processus en janvier.

Un rapport similaire de la semaine dernière a déclaré que les ingénieurs d’Apple n’ont pas pu rencontrer face à face les fournisseurs pour aider à finaliser divers éléments de conception des prototypes de l’iPhone 12. Certaines de ces réunions sont actuellement en suspens et, il va de soi, toutes ne peuvent pas être remplacées par une visioconférence.

Un autre problème auquel Apple est confronté concerne le nombre de composants qu’il doit commander auprès des fournisseurs. Bien qu’Apple exerce généralement un contrôle magistral sur sa chaîne d’approvisionnement, les retombées économiques du coronavirus ont tout laissé en suspens. La simple réalité est que la demande pour l’iPhone 12, si nous supposons qu’il se lance à l’heure, pourrait être incroyablement faible. Surtout avec le chômage aux États-Unis à un niveau record, la notion de personnes qui paient plus de 1000 $ pour un tout nouvel iPhone est tout simplement en contradiction avec la réalité économique à laquelle de nombreuses personnes sont actuellement confrontées.

Apple se trouve actuellement dans une situation perdante. S’il ne passe pas suffisamment de commandes et que la demande est robuste, l’iPhone 12 sera soumis à des pénuries d’approvisionnement potentiellement importantes. D’un autre côté, si Apple commande trop de composants, cela pourrait très bien ronger le résultat net d’Apple.

Le fait d’être coincé avec des modems supplémentaires ou des iPhones 5G invendus pourrait réduire les riches marges bénéficiaires qui ont contribué à faire d’Apple la première entreprise américaine évaluée à 1 billion de dollars, a déclaré Mehdi Hosseini, analyste chez Susquehanna International Group.

Apple réévaluerait la date de sortie de l’iPhone 12 le mois prochain. Bien que la fenêtre de sortie de l’iPhone 12 reste à deviner, il a été rapporté qu’Apple pourrait repousser la date de sortie jusqu’en novembre. Dans le pire des cas, Apple pourrait retarder la sortie de l’iPhone 12 jusqu’en 2021. Cependant, peu probable, il est clair qu’Apple fait face à une situation complexe et sans précédent.

En tant que premier iPhone à prendre en charge la 5G, l’iPhone 12 était sur le point d’injecter un peu de vie dans les ventes d’iPhone stagnantes. Cependant, de la façon dont les choses se présentent actuellement, il est difficile d’imaginer un scénario où les ventes d’iPhone font autre chose que de voir une énorme baisse sur toute l’année, et peut-être bien en 2021.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.