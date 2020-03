La nouvelle fuite sur PS5 et Xbox Series X est la rumeur la plus folle que nous ayons jamais entendue – .

C’est officiel, février a quitté le bâtiment et Sony n’a fait aucune annonce majeure sur PlayStation 5 au cours du mois. Il est difficile de savoir si telle était la stratégie de Sony depuis le début ou si l’épidémie inquiétante de coronavirus est à blâmer. Après tout, Sony s’est retiré de trois événements majeurs en février, dont MWC et deux émissions de jeux (PAX East et GDC). Cependant, Microsoft la semaine dernière a révélé la plupart des spécifications de la Xbox Series X de manière inattendue: via un article de blog. La société a également révélé certaines des nouvelles fonctionnalités de la console et confirmé les fuites qui mentionnaient les performances formidables de la série X. Sony est désormais à deux pas de Microsoft, car la conception et les spécifications de la PS5 n’ont pas encore été officiellement dévoilées. Mais nous avons plus de rumeurs sur PS5 pour vous, y compris celle qui pourrait être la fuite potentielle la plus folle que nous ayons vue jusqu’à présent.

Vous vous souvenez de toutes les personnes qui ont dit que la nouvelle PS5 et la série X devraient coûter plus de 600 $? Il s’avère que cela pourrait être dans les cartes pour les deux consoles si la fuite suivante est vraie. Les meilleures versions de la PS5 et de la Xbox Series X seront apparemment beaucoup plus chères qu’on ne le pensait initialement. Ce serait une énorme déception pour certains acheteurs. Mais la rumeur a aussi une part passionnante. Apparemment, Microsoft et Sony lanceront leurs consoles de milieu de cycle – celles qui sont censées être plus abordables – en même temps que les modèles phares.

La réclamation provient d’un rapport de NeoGaf, avec une source qui “a vérifié en privé leur expérience de l’industrie avec le personnel de NeoGaf.” Voici ce que cette personne a à dire sur les nouvelles consoles:

J’ai entendu dire qu’il y avait 2 consoles par entreprise. Les rafraîchissements de mi-génération vont être introduits à la sortie afin que ces consoles puissent exécuter tout le cycle de 7 ans.

XSX qui a été publié hier est celui qui est le plus haut de gamme. 12TFLOPS

Il y aura une Xbox Series X de base plus lente que celle-ci.

Sony lance 2 modèles PS. La base PS5 est 9TFLOPs. Leur autre est également haut de gamme pour rivaliser avec le meilleur chien XSX.

Tout cela a maintenant un sens pour expliquer pourquoi les gens obtiennent des chiffres mitigés pour chacune des plates-formes.

J’ai également entendu dire que les modèles haut de gamme coûteraient cher. Pas de prix mais je dirais environ 600 $.

De plus, aucune date de sortie des meilleurs modèles pour PS5.

Je suppose qu’ils vont sortir les deux modèles en même temps.

C’est TOUT ce que je sais et je ne pêcherai plus d’informations.

Plusieurs rapports ont déclaré au cours des derniers mois que la Xbox Series X pourrait avoir un GPU plus puissant que la PS5 (12TFLOP vs 9TFLOP), et c’est ce à quoi VFXVeteran fait probablement référence ci-dessus. Si toutes ces informations sont exactes, vous devrez payer plus d’argent pour la meilleure nouvelle PlayStation 5 ou Xbox que vous ne le pensiez, car les deux consoles auraient été lancées avec des étiquettes de prix de 499 $. Mais vous pourrez économiser de l’argent si les meilleures performances ne sont pas aussi importantes pour vous que le prix de la vignette. Même la PS5 moins chère et la nouvelle Xbox seront nettement plus rapides que la PS4 Pro et la Xbox One X.

Le bailleur n’a fourni aucune information supplémentaire sur aucune des quatre versions de console sur lesquelles il ou elle a apparemment des idées. De plus, Microsoft n’a pas laissé entendre la semaine dernière qu’une version moins chère de la Xbox Series X pourrait être vendue aux côtés de la version phare. Mais si les détails ci-dessus sont exacts, Microsoft a dévoilé les spécifications de sa console 2020 la plus puissante. Encore une fois, Sony a deux pas de retard sur Microsoft à ce stade, donc une annonce PS5 devrait arriver bientôt. Reste à savoir si la société prend le relais de plusieurs modèles PS5. Sony et Microsoft ont tous deux utilisé les rafraîchissements de mi-cycle comme un moyen important d’augmenter les ventes de consoles, il serait donc assez fou de voir une ou les deux sociétés abandonner cette stratégie.

