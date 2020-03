la nouvelle gamme arrive pour surprendre les clients TIM, Vodafone et Iliad

Depuis le 16 mars, l’unification des Vent Italie et 3 Italie a finalement eu lieu donnant naissance au nouvel opérateur WINDTRE. Grâce aux services offerts par le nouveau réseau, tout type de problème qui, par le passé, aurait pu causer des ennuis a maintenant été résolu; en fait, même l’augmentation du trafic dictée par l’urgence sanitaire n’a pas affecté l’opérateur au cours des dernières semaines. Une autre nouvelle importante concerne donc la nouvelle qualité du réseau qui a été reconnue par la société internationale de conseil et de solutions “Umlaut”, qui l’a déclarée sans autres mesures telles que “Qualité supérieure»Suite aux tests effectués.

WindTre: voici l’offre complète du nouvel opérateur

Avant de découvrir le nouveau catalogue, nous signalons une nouvelle importante concernant les déjà clients de Wind et 3 Italia: pour ceux-ci, aucun changement n’est attendu si ce n’est d’avoir commencé à surfer sur le nouveau réseau WINDTRE. Dans le cas où ils souhaitent modifier le plan tarifaire, cependant, tout cela est possible grâce à la série «MIA«Qui propose des forfaits de minutes, SMS et gigaoctets avec des coûts variant entre 5,99 € et 24,99 €.

Pour ceux qui feront partie de cette famille, les alternatives sont multiples, pouvoir choisir entre les offres bundles classiques ou le plan unlimted caractérisé pour être 5G Ready ou pour être activé sur le commutateur automatique. Dans le catalogue WINDTRE, il existe également des offres spéciales réservées aux junior et ai supérieur ou pour ceux qui ont besoin d’appeler à l’étranger (Appelez votre pays).

Enfin, nous concluons en signalant que le seul numéro pour le service client sera le 159 qui remplacera entièrement les deux précédents.