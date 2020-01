la nouvelle génération sera moins chère que la génération précédente

Il y a moins de deux mois pour le lancement de la nouvelle série phare du géant chinois, Huawei P40. En ce qui concerne les spécifications et la conception du matériel, on en sait beaucoup sur les futurs modèles en question, il manque seulement quelques détails. Une information importante qui manque, cependant, est certainement le prix avec lequel ils arriveront sur le marché. Selon un fuiteneur, parmi les plus fiables, la nouvelle série sera moins chère que la P30. Ce ne sont certainement pas des nouvelles qui sont souvent entendues étant donné que généralement le prix n’a tendance qu’à augmenter.

Si le prix théorique de l’année dernière était de 800 euros pour le modèle de base et 1000 euros pour le modèle Pro, une grande remise est à prévoir cette année. La base P40 devrait arriver sur le marché à un prix, toujours théorique, de 600 euros tandis que le modèle Pro ira jusqu’à 800 euros; dans les deux cas, nous parlons de prix hors taxes qui varient d’un pays à l’autre, et nous entendons modèle de base en termes de RAM et ROM.

Huawei P40: le coût de la nouvelle génération

Pourquoi cela coûterait-il tellement moins cher? La réponse est en fait assez simple. La raison concerne laabsence de services Google. Être à leur place ceux de Huawei, qui sont encore à développer et qui ne sont pour l’instant pas comparables à ceux de Google, la société semble avoir décidé d’une telle stratégie.

Proposer des smartphones moins chers afin de rencontrer l’utilisateur public d’utilisateurs peu convaincus de la situation actuelle. Ensuite, il y a toujours le discours que coûtent ces services. Apparemment pour les services de la société américaine ils augmentent le prix d’un smartphone en Europe de 40 euros.