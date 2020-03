La nouvelle image du film Mutants montre les super pouvoirs de Mirage

La dernière image de Les nouveaux mutants montre les super-pouvoirs de Mirage dans le film. Après avoir été retardé de deux ans en raison de l’achat de Disney-Fox, The New Mutants a de nouveau été repoussé la semaine dernière en raison de l’épidémie de coronavirus. Réalisé par Josh Boone, le film met en vedette Maisie Wiliams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt et Henry Zaga en tant que jeunes mutants qui apprennent encore à contrôler leurs capacités lorsqu’ils se retrouvent détenus dans un lieu secret. Alors que le processus de montage était au point mort en raison de l’accord Disney-Fox, Boone a confirmé qu’il avait mis la touche finale au film plus tôt ce mois-ci.

Une fois la post-production terminée, le marketing de The New Mutants a finalement pu montrer les effets visuels du film récemment. Cela inclut les super-capacités de personnages comme Danielle Moonstar aka. Mirage (Hunt), un mutant qui peut créer des illusions basées sur les peurs et les désirs intérieurs des gens. Pour le film, Boone et son co-scénariste Knate Lee ont adapté des éléments de The Demon Bear Saga, une histoire de bande dessinée qui oppose Mirage et les autres New Mutants au mystérieux Demon Bear qui a longtemps hanté ses rêves. Cependant, grâce à ses super pouvoirs, il semble que la créature soit capable de suivre Danielle dans le monde réel dans le film.

S’adressant à Empire, Hunt (qui est d’ascendance amérindienne Lakota) a déclaré que c’était “un honneur” pour elle de jouer un super-héros indigène dans The New Mutants, ajoutant “Je ne suis pas seulement en arrière-plan, pour plaire aux gens. Je ‘ m portant le film. ” Elle a également parlé de l’expérience d’avoir enfin pu regarder la coupe finale du film cette année, après avoir tourné The New Mutants en 2017. Vous pouvez consulter sa citation ci-dessous, suivie de l’image exclusive d’Empire de Mirage dans The New Mutants.

«C’était écrasant. Je n’ai jamais pensé que je me verrais dans un film, et la première photo est de mon visage! Je tremblais au théâtre, mais Maisie [Williams] m’a attrapé, comme: «Tu es bon! C’est bon!'”

Mirage a été largement présentée dans les spots télévisés et les bandes-annonces des New Mutants jusqu’à présent, et il est clair qu’elle joue un rôle important dans la narration du film. Certains ont même spéculé que le film réinventerait Demon Bear en faisant de la mystérieuse créature un produit de ses peurs qui se manifestent dans le monde réel à travers ses super pouvoirs. L’idée que The New Mutants soient leurs pires ennemis serait conforme à la description de Boone de l’intrigue, qu’il a comparée à un drame de la maturité YA croisé avec des films d’horreur comme The Shining et A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors. Quoi qu’il en soit, Mirage et ses capacités seront au cœur du conflit.

En plus d’être le rare super-héros indigène présenté dans un film, Mirage a confirmé avoir une romance queer avec son compatriote New Mutant Rahne Sinclar aka. Wolfsbane (Williams) dans le film de Boone. Le réalisateur a assuré que leur histoire d’amour est au cœur du drame axé sur les personnages du film, Williams promettant de même que la relation du couple n’est pas un “gadget” et informe leurs arcs respectifs dans le récit. Pour ces raisons et plus encore, Les nouveaux mutants a le potentiel de devenir un véritable pionnier pour le genre des super-héros … chaque fois qu’il ouvre réellement dans les salles, c’est-à-dire.

