La nouvelle liste quotidienne Top 10 de Netflix révèle ce qui est le plus populaire dans votre pays

L’algorithme de Netflix fait un très bon travail de personnalisation des recommandations à l’utilisateur individuel, mais que se passe-t-il si cette personne veut juste savoir ce que tout le monde regarde?

Heureusement, Netflix va rendre ces informations beaucoup plus facilement disponibles, avec le service de streaming annonçant le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité “ Top 10 ” qui sera mise à jour quotidiennement et proposera des listes des émissions de télévision et des films les plus populaires de votre pays.

Selon le communiqué de presse de Netflix, le service a testé la nouvelle fonctionnalité au Royaume-Uni et au Mexique au cours des six derniers mois, déclarant que “les membres des deux pays les ont trouvés utiles, nous les déployons donc encore plus [countries]. “

Nouvelles listes préparées quotidiennement

La nouvelle fonctionnalité de liste Top 10 apparaîtra sous la forme d’une ligne numérotée sur les pages d’accueil des utilisateurs présentant les émissions de télévision et les films les plus populaires, avec Netflix indiquant que “la position de la ligne variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous”.

En outre, des bannières dédiées aux 10 meilleurs films et émissions du Top 10 du service seront visibles dans les sections de Netflix pour chaque catégorie.

Les films et émissions de télévision qui figurent dans les listes de Netflix recevront également un badge Top 10 spécial, ce qui les rendra plus faciles à identifier pour les utilisateurs lors de la navigation sur le service – vous pouvez voir à quoi cela ressemblera ci-dessous.

(Crédit image: Netflix)

La fonctionnalité Top 10 de Netflix commence à être déployée auprès des utilisateurs du monde entier aujourd’hui. Bien que le service n’ait pas révélé les pays qui l’obtiendront en premier, vous pouvez vous attendre à ce que la fonctionnalité arrive sur votre page d’accueil Netflix dans un avenir très proche.