la nouvelle loi 2020 arrive, des amendes très élevées

la smartphone continuent de faire partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses personnes et l’utilisation de ces appareils continue d’augmenter considérablement. Chaque jour et à tout moment de la journée, les gens rencontrent leur appareil en cours d’utilisation, mais c’est une scène en particulier qui vous fait réfléchir: leutilisation du smartphone au volant.

Malheureusement, chaque jour, des millions de personnes utilisent leur appareil au volant, mettant en danger non seulement leur vie, mais aussi celle de voiture et ceux qui croisent leur chemin. C’est un geste qui ne se limite pas à parler au téléphone avec une autre personne car désormais les automobilistes consultent le téléphone pour répondre à un message ou même pour jeter un œil à Instagram, WhatsApp Facebook ou tout autre média social.

En fait, la plupart des accidents sont dus à distraction des automobilistes à cause du smartphone et précisément pour cette raison si le Code de la route a décidé d’introduire de nouvelles règles. Voici plus de détails révélés.

Smartphone au volant: voici la nouvelle loi

Apparemment, les conducteurs qui seront punis seront ceux qui utiliseront leur propre smartphone même si vous vous arrêtez au feu rouge ou faites la queue dans le trafic. la amendes ils seront nettement plus élevés que les précédents car ils varieront de 422,00 euros à 1687,00 euros. De plus, les personnes au volant risquent également de retirer leur licence pendant un certain temps entre sept jours et moi deux mois.

Cependant, les nouvelles ne s’arrêtent pas là car les amendes pourraient atteindre un intervalle entre 644,00 Euros et 2,588.00 Euros pour ceux qui seront surpris en récidive. De plus, il y a aussi la suspension de la licence d’un à trois mois et avec le risque de perdre même 5 à 10 points au total sur la licence.