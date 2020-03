La nouvelle mise à jour de Waze bat le service

Ces dernières années, monde de la navigation et des transports il a été envahi par des dizaines et des dizaines de solutions numériques qui, après de nombreuses années, ont définitivement remplacé la carte papier classique. Au début, les automobilistes ont été aveuglés par TomToms, remplacé plus tard par les nombreuses applications beaucoup plus complètes disponibles sur chaque magasin numérique. A ce jour, les principaux services proposés par Android sont donc deux: Google Maps et Waze. Bien que ces derniers soient des rivaux extrêmes, peu de gens savent que pendant quelques années Waze appartient également à Google. Lancé en 2008 par un Starup israélien, en fait, Waze a été acheté par le géant de Mountain View en 2013 pour la modique somme 966 millions de dollars Pendant des années éclipsées par la puissance de Maps, apparemment ces dernières semaines quelque chose a changé pour Waze. Nous en trouvons ci-dessous plus de détails.

Waze bat Google Maps: voici tous les détails de la nouvelle mise à jour

Les deux services de navigation proposés par Google présentent désormais de multiples similitudes, comme les différents modes de navigation et la possibilité de signaler les radars. Malgré cela, Waze présente une différence importante précisément à la base du service. En fait, l’application entière se concentre sur le concept de crowdsourcing qui, en fait, permet à tous les utilisateurs du service de participer activement à la mise à jour de la carte, à travers les signaux les plus disparates tels que les itinéraires alternatifs, les routes interrompues, le trafic et bien plus encore.

Avec sa dernière mise à jour, cependant, Waze semble avoir inversé la situation. Des millions de personnes, en effet, ont décidé de passer au deuxième service Google qui, en fait, offre des fonctionnalités uniques dans le secteur telles que la possibilité de calculer le coût du péage autoroutier avant même de partir.