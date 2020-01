la nouvelle mise à jour égaye tous les joueurs

Il est en ligne depuis quelques heures sur toutes les plateformes, PC, Xbox et PS4, Fifa 20 mise à jour 1.13 le célèbre jeu de football apprécié par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Après avoir publié certaines améliorations liées au matchmaking en ligne au cours des dernières semaines, la récente mise à jour de janvier a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le Gampelay et les principaux modes de jeu, à savoir FUT, Volta Football et mode carrière. Voyons donc toutes les nouvelles ci-dessous.

Fifa 20: sortie officielle de la nouvelle version 1.13

gameplay:

Augmentation de l’efficacité des photos prises à l’intérieur de la petite zone;

Les tirs sous de très petits angles sont plus susceptibles d’être au but;

Augmentation de la vitesse de l’animation des tirs au but;

Les tirs chronométrés verts sont maintenant moins susceptibles d’avoir tort.

FUT:

Correction de l’erreur des conflits avec les joueurs de l’équipe dans les défis SBC;

Correction des cas de gel en essayant de jouer avec un ami;

La zone de liste de transfert affiche maintenant les valeurs correctes;

Correction d’un problème avec les images qui se chevauchaient après un objectif dans Squad Battle.

Volta Football:

Les entraînements d’experts affichent désormais des classements en tête-à-tête;

Suppression du bouton Guest Add / Remove lorsqu’un deuxième contrôleur n’est pas connecté;

Ajout de 71 nouveaux visages pour la création de joueurs;

Correction d’un problème avec des écrans vierges dans Century Link Stadium.

Mode carrière:

La difficulté “Ultimate” a été optimisée pour améliorer l’expérience en jeu;

Ajout de liens directs vers Squad Hub et Team Management dans les conversations des joueurs;

Correction d’un problème avec les gardiens de but changeants qui étaient affichés avec un kit autre que celui des gardiens de but.