la nouvelle mise à jour peut en supprimer des fichiers

Le colosse Microsoft a récemment publié un nouvelle mise à jour pour Windows 10, plus précisément KB4549951, qui devrait introduire quelques correctifs de sécurité.

Cependant, quelque chose doit avoir mal tourné lorsque, selon les dernières rumeurs, un certain nombre d’utilisateurs rencontré plus de problèmes qu’auparavant. Découvrons tous les détails ensemble.

La nouvelle mise à jour de Windows 10 supprimerait certains fichiers

Selon ce que rapporte Windows Latest, de nombreuses personnes n’ont pas pu installer correctement la mise à jour, d’autres ont plutôt rencontré des écrans d’erreur continus, ceux appelés “Écran bleu de la mort». Les écrans bleus apparaissent par intermittence, forçant ainsi l’utilisateur à redémarrer le PC. D’autres erreurs de type “BSOD” trouvées entraîneraient une verrouillage instantané de l’ordinateur à chaque démarrage.

Enfin, certains utilisateurs ont également signalé la suppression de fichiers suite à la mise à jour, sans possibilité d’empêcher l’événement. Cela a également entraîné la perte de fichiers personnels très importants. un utilisateur il a écrit: «Cette mise à jour est un désastre. Il a supprimé mes 25 fichiers, images, documents enregistrés sur le lecteur système ainsi que mes applications que j’ai téléchargées à partir du Windows Store. “

un autre utilisateur très en colère, il a déclaré: «Mon système a été mis à jour automatiquement le 19 avril. J’ai perdu des fichiers Word importants de mon université. Et un dossier. J’ai recherché des dossiers temporaires et essayé de désinstaller la mise à jour, mais ils ne s’affichent pas “. Heureusement, il semblerait que tous les utilisateurs n’aient pas rencontré des problèmes similaires, Microsoft n’a pas encore commenté la situation. Nous devons juste attendre quelques jours de plus.