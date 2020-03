la nouvelle montre connectée de la société est officielle

Aujourd’hui, la société chinoise Oppo a enfin révélé les nouveaux fleurons de la série Find X, à savoir les nouveaux Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro. Mais un autre protagoniste de cette journée était la nouvelle montre connectée de la société, c’est-à-dire la nouvelle Montre Oppo.

Oppo Watch: design de style Apple Watch et une excellente fiche technique

Pour ce nouvel appareil, l’entreprise a décidé de s’inspirer clairement de la montre connectée Apple. En fait, on retrouve un design plutôt élégant et raffiné avec un cadran carré. L’affichage en particulier est un Panneau AMOLED légèrement incurvé sur les bords et avec une diagonale 1,6 pouces ou 1,9 pouces en résolution 402 x 476 pixels.

La montre connectée du fabricant chinois prend évidemment en charge la surveillance de diverses activités sportives et la puce NFC est présente pour les paiements sans contact. Une caractéristique vraiment unique est la présence du Fonctionnalité ECG ou électrocardiogramme. D’autres fonctions sont évidemment présentes, comme la surveillance du sommeil et la mesure de la fréquence cardiaque.

Le logiciel installé à bord est basé sur Android et dispose de l’interface utilisateur personnalisée, du Montre ColorOS. Les différents capteurs du boîtier ne manquent pas: accéléromètre 3 axes, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur cardiaque optique, lumière ambiante. L’appareil a également le Certification IP68 (jusqu’à 3 ATM pour le petit modèle et jusqu’à 5 ATM pour le plus grand modèle).

Tarifs et disponibilités

Montre Oppo sera disponible pour le moment pour le marché chinois à partir du 24 mars prochain dans différentes couleurs (noir, rose, argent) au prix d’environ 191 € pour la version plus petite jusqu’à un maximum d’env. 255 € pour la version plus grande. Pour le moment, nous ne savons pas si la montre intelligente Oppo arrivera également sur d’autres marchés.