La nouvelle Nintendo Switch pourrait avoir deux écrans – .

Nintendo pourrait travailler sur une console Switch 2 à double écran, selon le code trouvé dans la dernière mise à jour du firmware.

Le firmware 10.0.0 contient des profils pour un nouveau modèle de matériel qui comporterait un deuxième affichage de toutes sortes.

On ne sait pas comment fonctionnerait un commutateur à double affichage, et rien ne permet de penser que Nintendo prévoit une mise à niveau de sitôt.

Microsoft et Sony sont censés lancer de nouvelles consoles cette année, en supposant que la nouvelle pandémie de coronavirus ne retarde pas la Xbox Series X et PS5. Mais rien n’indique que Nintendo cherche à lancer un successeur de Switch plus puissant pour affronter les deux nouveaux appareils. Le géant du jeu japonais a publié un léger rafraîchissement de Switch l’année dernière aux côtés d’une version portable du Switch et a abattu tous les rapports indiquant qu’une mise à niveau plus significative était en cours. Après tout, la Switch s’est vendue récemment, car les crises sanitaires ont eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement de Nintendo. La vaste collection de jeux de Nintendo qui ne sont disponibles nulle part ailleurs est ce qui rend le Switch si attrayant, même si son matériel ne correspond guère à la PS4 ou à la Xbox One.

Une nouvelle découverte dans la dernière mise à jour du logiciel Switch indique qu’un Switch 2 pourrait en effet être en préparation et que la nouvelle console pourrait avoir deux écrans.

En analysant le firmware 10.0.0 de Switch, Mike Heskin a déterré des informations qui indiquent que Nintendo a ajouté un «support préliminaire» pour un nouveau modèle matériel. Le code comprend également «la preuve d’un affichage secondaire quelconque ajouté exclusivement sur ce modèle».

Le firmware 10.0.0 ajoute un support préliminaire pour un nouveau modèle matériel: “nx-abcd”.

3 des 5 nouveaux profils DRAM sont pour ce nouveau type de matériel et il y a des preuves d’un affichage secondaire en quelque sorte ajouté exclusivement sur ce modèle.

L’augmentation de l’espace d’affichage a été une priorité pour les fabricants de smartphones ces dernières années. Les téléphones ont toutes sortes de variations d’affichage sur tous les écrans, et les premiers combinés pliables et à double écran ont été lancés l’année dernière. Microsoft veut fabriquer des ordinateurs portables à double écran et il conçoit une version spéciale de Windows 10 qui fonctionnerait sur de tels facteurs de forme. Cela dit, il est étrange d’imaginer une variation Switch basculant deux écrans. À quoi ressemblerait un tel appareil? Comment pourriez-vous même l’amarrer?

Nintendo a déjà fabriqué des ordinateurs de poche avec deux écrans, mais c’était autre chose. Vous ne pouvez pas comparer la Nintendo 2DS et la 3DS avec la Switch.

Le Switch dispose déjà d’un deuxième écran, et c’est le téléviseur grand écran auquel vous pouvez le brancher. Le Switch Lite, quant à lui, ne peut pas être connecté à un téléviseur, et c’est l’appareil qui pourrait utiliser la prise en charge d’un écran plus grand. Mais comment procéder pour ajouter un affichage secondaire à un appareil portable déjà suffisamment encombrant?

On ne sait pas quand un Switch 2 sera effectué, en particulier compte tenu de la pandémie de COVID-19, et le code vu dans le firmware 10.0.0 ne suffit pas pour confirmer qu’un Switch à double écran arrive bientôt. Pourtant, c’est un développement dont nous suivrons certainement.

