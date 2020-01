la nouvelle offre attire l’attention des clients Vodafone

L’opérateur national et point de référence client, ou Tim, a décidé d’annihiler la concurrence ces jours-ci avec une offre très spéciale. Ceux qui souhaitent changer de compagnie de téléphone et passer à l’opérateur bleu peuvent activer l’offre Tim Ten One Go 50 Giga.

Il s’agit d’une offre «d’attaque d’opérateur», ce qui signifie que l’activation est limitée pour certaines cibles. Fondamentalement, tous les opérateurs téléphoniques ne sont pas impliqués.

Cela dit, l’offre a tendance à séduire les clients qui sont actuellement avec l’opérateur Vodafone. Les personnes intéressées peuvent se rendre dans les magasins physiques participant à l’initiative.

Naissance de Tim Ten One Go 50 Giga

D’après ce qui circule, l’opérateur Tim a l’intention de maintenir la commercialisation pendant quelques jours seulement. À cet égard, nous recommandons aux clients Vodafone d’accélérer le processus d’activation car il n’y a aucune confirmation officielle sur les extensions.

L’offre peut concerner un grand nombre d’utilisateurs sur cette courte période, compte tenu des seuils disponibles et du prix à payer chaque mois. Seul 10 Euros mensuellement, ils peuvent être consommés minutes illimitées pour permettre aux clients d’appeler n’importe quel numéro national sans frais de connexion, et bien 50 gig pour naviguer sur le Web. Il n’y a pas de SMS, dont le prix est conforme au forfait SIM.

En plus du coût mensuel, dans la phase initiale, il est obligatoire de payer des frais d’activation de 12 euros. A ces dépenses, il faut également ajouter le coût d’une nouvelle sim qui peut varier selon le revendeur officiel.

Une fois activé, il est conseillé de contacter le service client (119) pour bloquer tout service supplémentaire.