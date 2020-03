la nouvelle offre Promo Edu Young and Student avec 80 Giga par mois

La nouvelle marque unique WindTre L’opérateur Wind Tre a récemment lancé une nouvelle initiative promotionnelle appelée PROMO EDU, dédié aux plus jeunes, également avec le mode de paiement Easy Pay.

L’opérateur appliquera également un remise de 2 euros sur les frais mensuels pour certaines offres pour les trois premiers mois. Découvrons ensemble les nouvelles promotions Edu Young et Student.

WindTre a lancé de nouvelles promotions pour les jeunes appelées Edu Young and Student

Les deux offres ne peuvent être activées que par les nouveaux clients qui activent un nouvel opérateur SIM, avec ou sans portabilité contextuelle de leur numéro. L’activation du nouveau SIM a un coût de 10 euros, à l’exception des promotions locales, en ligne et en magasin. La promotion sera activée jusqu’au 3 avril 2020 sauf prolongation.

l’offre Young EDU Easy Pay il comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux et 80 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible pour le prix de 9,99 euros par mois pour les trois premiers mois et ensuite de 11,99 euros par mois. Tous les nouveaux clients peuvent l’activer âge maximum de 30 ans jusqu’à la veille de 31 ans.

Le bundle de l’offre Étudiant EDU Easy Pay comprend à la place minutes et SMS illimités à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 80 Go du trafic Internet à 7,99 euros par mois pour les trois premiers mois et par la suite de 9,99 euros par mois. Dans ce cas, le nouvel utilisateur ne doit pas dépasser 20 ans. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.