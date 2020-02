La nouvelle plateforme de streaming ViacomCBS fusionnera les services CBS et Viacom

Maintenant que CBS et Viacom ont fusionné dans ViacomCBS, la société fusionnera les deux services de streaming préexistants pour créer une nouvelle plateforme de streaming. ViacomCBS est enfin prêt à intensifier et à rivaliser avec le reste des géants du streaming qui prennent le contrôle de l’industrie de la télévision. Netflix a été le premier service de streaming à accumuler un large public après sa transition d’un service de vente par correspondance de films et de télévision. Après le succès massif de Netflix en tant que plate-forme de streaming, Hulu a intensifié son jeu et est devenu un concurrent. Amazon Prime Video a également commencé à publier des originaux qui l’ont mis sur la carte. Le titan du divertissement Disney + a également mis son nom au chapeau fin 2019.

Désormais, tous les canaux du réseau et leurs sociétés mères se lancent dans le mouvement en publiant leurs propres plateformes de streaming. Peacock de NBC et HBO Max de Warner Bros seront lancés ce printemps. CBS a déjà tenté de se joindre au jeu de streaming en publiant un service de streaming appelé CBS All Access en octobre 2014. Les téléspectateurs pouvaient regarder les saisons actuelles et passées diffusées sur CBS comme Big Brother, Big Bang Theory et Elementary à leur convenance. Malheureusement, c’était à ce moment-là que les consommateurs s’opposaient toujours avec véhémence aux réseaux qui montaient sur les émissions de la plateforme de streaming et craignaient que cela ne supprime la diffusion. De plus, des réseaux comme ABC permettaient toujours aux téléspectateurs de diffuser gratuitement avec les informations de connexion de leur fournisseur de câble, ce qui a désactivé beaucoup de CBS All Access.

Selon CNBC, CBS essaie de réparer ses torts maintenant qu’il a uni ses forces avec Viacom. La nouvelle plate-forme de streaming combinera les émissions de CBS disponibles sur CBS All Access avec l’agglomération de chaînes de Viacom, notamment Pluto TV, Nickelodeon, BET, MTV, Comedy Central et Paramount Pictures. Viacom s’est déjà étendu au streaming avec Showtime et Pluto TV. Le package de base comprendra des publicités et des émissions de tous les canaux répertoriés ci-dessus, à l’exception de Showtime. Les téléspectateurs peuvent choisir de passer à un package sans publicité ou à un package premium qui inclut Showtime. Tous les plans devraient être inférieurs à 9,99 $.

La nouvelle plateforme de streaming en est encore aux toutes premières étapes de son développement. Les dirigeants de ViacomCBS devraient se réunir pour donner plus de détails sur le nouveau service lors de son appel de résultats du quatrième trimestre le 20 février. Les dirigeants décomposeront également les chiffres et les statistiques des abonnés pour ses plateformes de streaming existantes, y compris CBS All Access pour la première fois. Le streaming de ViacomCBS sortira probablement beaucoup plus tard que les plateformes de streaming de ses concurrents, ce qui pourrait être un avantage ou un inconvénient.

L’effort de ViacomCBS pour suivre les réseaux concurrents n’est pas surprenant. Des efforts antérieurs ont montré que CBS et Viacom n’avaient pas peur de s’aventurer dans le monde du streaming. C’est moins une innovation impressionnante et plus une nécessité pour les réseaux de se joindre au jeu de streaming s’ils veulent rester à flot. Cependant, il est louable que les deux sociétés se soient rendues compte qu’elles avaient besoin l’une de l’autre pour avoir une chance. CBS a appris de sa tentative précédente que ses émissions ne suffisaient pas à élever une plate-forme de streaming. Viacom possède de nombreux atouts qui, combinés aux émissions de CBS, rendront cette plate-forme de streaming plus souhaitable.

