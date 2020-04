La nouvelle plateforme d’enregistrement LUNA d’Universal Audio est maintenant disponible!

Universal Audio LUNA est maintenant disponible. En janvier dernier, Universal Audio a dévoilé sa nouvelle plate-forme d’enregistrement passionnante avec une date de sortie au printemps, et ce moment est enfin arrivé. Désormais disponible pour certains propriétaires d’interfaces Universal Audio, les utilisateurs peuvent désormais télécharger gratuitement le système d’enregistrement Luna. Plus de détails ci-dessous.

Universal Audio LUNA maintenant disponible!

S’appuyant sur ses 60 ans d’expertise en enregistrement audio analogique, LUNA est conçu pour offrir «l’intégration la plus profonde» avec la suite déjà reconnue de classe mondiale de plug-ins alimentés et d’interfaces audio haut de gamme. Il s’agit essentiellement d’un environnement DAW / d’enregistrement complet qui propose de nombreuses fonctionnalités incroyables pour l’enregistrement, l’édition, le mixage, etc. Plus précisément, vous envisagez la surveillance accélérée en temps réel via des plug-ins UAD avec une latence nulle (pas perceptible), qui, selon UA, est le «flux de travail de style analogique le plus naturel de tous les DAW disponibles».

Universal Audio LUNA est bien plus qu’un simple DAW. Il a collaboré avec des poids lourds de l’industrie pour équiper la suite d’une foule d’équipements fantastiques, y compris tout, depuis un magnétophone multipiste Studer intégré et un mixage Neve (ce qui semble être à peu près aussi proche que possible de la vraie chose n’importe où sur ce point) à une série de tous nouveaux instruments logiciels de certains concepteurs sérieux comme Moog, Spitfire Audio, et même certains équipements internes.

GRATUIT pour tous les propriétaires de Thunderbolt UA:

LUNA est actuellement disponible en gratuit téléchargement pour tous les propriétaires d’interfaces audio Apollo et Arrow Universal Audio équipés de Thunderbolt. Le système est uniquement disponible sur les systèmes macOS pour le moment et n’est compatible avec aucun des anciens appareils Apollo FireWire ou Apollo Twin USB de la société.

Rendez-vous sur notre couverture de lancement pour encore plus de détails et voici quelques autres fonctionnalités directement à partir du lancement PR:

La surveillance accélérée en temps réel fournit un suivi et un overdub de style analogique

Intégration profonde d’Apollo et d’Arrow pour un flux de travail rapide et naturel

Extension Neve Summing intégrée pour un son de console classique instantané

Le ruban multipiste Oxide et Studer intégré offre chaleur et punch à la demande

Les tout nouveaux instruments LUNA incluent le piano à queue Ravel, le Moog Minimoog et la boîte à outils créative Shape

Nombre de pistes illimité, ou autant que votre Mac équipé de Thunderbolt peut gérer

Exécute tous les plug-ins et instruments UAD et Audio Units (AU)

Prise de 9to5Toys:

Même en tant qu’utilisateur inconditionnel de Logic Pro X, Universal Audio LUNA est une version passionnante. Il y a juste quelque chose à propos de l’intégration étroite de la nouvelle plate-forme d’enregistrement avec l’interface sur laquelle elle fonctionne et de l’introduction de nouveaux instruments UA qui me font avancer. Je ne prévois pas de changer d’équipe d’ici peu. Mais il sera intéressant de voir comment LUNA peut être intégré dans un workflow Logic Pro X, sans parler des autres DAW, le cas échéant. Ou si ce serait même idéal. Comment sonnent les instruments? Vaut-il la peine de passer de votre environnement éprouvé, réel et réel pour le plus récent et le meilleur? Seul le temps nous le dira maintenant. Mais vous pouvez vous attendre à un examen pratique complet dans les plus brefs délais pour répondre à autant de ces questions que possible. Jusque-là, allez faire votre résumé Neve!

