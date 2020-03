la nouvelle saison arrive avec encore plus de détails macabres

Sabrina, la série télévisée aux caractéristiques sombres et macabres, est arrivée sur Netflix avec une troisième série sur 24 janvier 2019. Cela a laissé les fans confus et bouche bée.

En résumé:

Sabrina, dans le monde infernal, sauve son petit ami Nick de Lilith; libère Lucifer de son corps et demande le trône de l’enfer. De cette façon, il maintient l’équilibre entre les Royaumes. Cependant, elle est obligée de se heurter à Caliban, le prince créé par Pandemonium, qui la met au défi d’avoir la couronne.

Dans le monde terrestre, Sabrina devient une pom-pom girl et cherche à tout prix un moyen d’aider ses tantes à vaincre un cercle de païens avec magie qui vient d’arriver dans la ville. Notre protagoniste est ainsi à nouveau divisé entre la Terre et l’Enfer jusqu’au moment tragique. Pour tenter de résoudre la situation, remontez le temps pour arrêter l’apocalypse, sauvez ses amis et enfin libérez Greendale des païens. Tout semble être réparé, mais il y a toujours un petit problème: Sabrina oublie d’ouvrir un boucle de tempsdonnant ainsi lieu à un paradoxe. Le protagoniste est divisé: d’une part, elle vit normalement sur le terred’autre part est la reine deenfer.

Sabrina 4: les nouvelles effrayantes

Plusieurs fans ont décrit la série de manière peu positive en déclarant que Sabrina est parfois trop macabre.

Pourtant, le showrunner aime le monde de lovecraftPar conséquent, Sabrina 4 sur Netflix aura plusieurs références à l’horreur cosmique racontée par l’écrivain Providence.

“Dans la quatrième saison, nous explorons l’horreur Lovecraftienne inhérente à ces anciens et l’idée de la peur et de la terreur primordiales. Ce que j’ai adoré dans la saison trois, c’était de voir le père Blackwood retourner au méchant d’une manière vraiment folle. Je suis heureux quand il fait des problèmes, et j’adore son histoire dans la saison 4, où il accumulera encore plus de puissance. », A-t-il déclaré.

La quatrième saison sera-t-elle effrayante? Nous devons juste attendre!