la nouvelle saison et les nouveaux épisodes sont officiels

Gomorrhe 5 est officiellement en préparation et attend la diffusion en 2021. Pour confirmer, c’est le même vice-président de Sky Nicola Maccanico, qui a également déclaré que le tournage ne commencera pas avant le printemps ou l’été 2020.

Pour ceux qui ne le connaissent pas (ahivoi!), Gomorrah rassemble le meilleur des productions emblématiques de la pègre italienne avec une intrigue narrative au-dessus de toutes les attentes. L’émission a conquis les fans grâce à la sensibilité avec laquelle un pays est écrasé entre stéréotypes et désir de rachat. L’adaptation du livre de Roberto Saviano sur Sky Italia il confirme également la position prédominante de la plateforme qui, grâce aux séries télévisées et aux émissions exclusives, a retrouvé une nouvelle vie sur le marché italien.

Gomorra 5: découvrons ensemble comment sera la nouvelle série

Entre une saison et la suivante, il y a toujours eu un intervalle d’environ un an et demi, et si vous ne voulez vraiment pas attendre vous pouvez profiter du film The Immortal sur Ciro Di Marzio à venir bientôt à la vidéo maison.

l’immortel est un chapitre inédit de l’histoire de Gomorrhe, mais non seulement s’intègre parfaitement dans le continuum narratif de la série, il sert également de colle entre la quatrième et la cinquième saison à venir. Beaucoup espèrent un retour de Ciro Di Marzio dans la cinquième saison de Gomorrah et il n’est pas dit que ce n’est qu’une idée de fan.

Actuellement, en plus de Salvatore Esposito, il n’y a toujours pas de confirmation sur le casting qui devrait faire partie de la cinquième saison de Gomorrah. Vous savez à coup sûr que Gennaro il reprendra le commandement de l’actuel Don Savastano, représentant probablement le pivot de l’histoire de la cinquième saison. Cependant, on attend beaucoup de savoir qui interprétera l’énigmatique «U Mistral, mystérieux allié de Genny dans la nouvelle guerre introduite à la fin de la quatrième saison.