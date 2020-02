la nouvelle saison sur Netflix, mais combien de doutes

Beaucoup de doutes concernant la série télévisée britannique, Miroir noir, bien que certaines rumeurs de couloirs révèlent que la saison six est en préparation. Malheureusement, les fans n’ont qu’à faire des suppositions car personne n’a communiqué quoi que ce soit d’officiel à ce sujet.

Charlie Brooker, créateur de la série télévisée, est estimé par beaucoup de gens car il a eu la brillante idée de développer une série télévisée avec une intrigue originale. un fiction anthologique dans lequel chaque épisode décrit différents scénarios et a toujours différents personnages en tant que protagonistes. Quant à l’intrigue de la série télévisée, elle se concentre sur technologie innovante et sur innovations technologiques futur montrant les effets secondaires que la société et les gens eux-mêmes pourraient souffrir.

La plateforme de streaming en ligne, Netflix, a récemment acheté les droits de licence pour introduire la série télévisée britannique dans son catalogue. Cette décision a permis à la série télévisée d’avoir plus de succès. Maintenant, cependant, je ventilateur nous réjouissons de la nouvelle saison pour découvrir la suite de l’intrigue, puisque la cinquième saison s’est terminée par une finale qui vous a fait penser à une suite.

Sixième saison de Black Mirror: les doutes sont encore nombreux

Le créateur de la série télévisée Charlie Brooker n’a encore rien communiqué à ses fans sur les nouveaux épisodes et s’ils finiront par être présentés avec la sixième saison. Les entrées de couloir, comme mentionné précédemment, communiquent un travail en cours sixième saison mais les sources ne sont pas officielles.

Malheureusement, les fans doivent encore attendre plus de nouvelles.