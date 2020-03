La nouvelle série familiale Bravo Karma explore la vie dans une famille indienne traditionnelle

La nouvelle série de Bravo Karma familial explorera la vie dans une famille indienne traditionnelle. La pression et le drame pour les jeunes adultes ne seront plus d’actualité grâce aux opinions de leurs parents.

Pendant des années, Bravo a produit des émissions à succès telles que la franchise The Real Housewives, Project Runway et Southern Charm. Chaque franchise a son propre ensemble de personnages qui prêtent une sorte de drame à l’atmosphère de la série, titubant des milliers de fans. Le réseau a même lancé sa propre BravoCon en 2019, où les fans ont pu rencontrer leurs stars préférées de la télé-réalité et prendre des photos avec eux. Il semble que Bravo ne ralentira pas là-bas, car ils continuent d’étendre leur empire.

Connexes: Explication du mariage et de la séparation de RHONJ Teressa et Joe Giudice

Les fans du réseau pourront bientôt se plonger dans le fonctionnement interne d’une famille indienne traditionnelle. La dernière série docu a été dévoilée le 28 janvier, ce sera la première émission de télé-réalité à présenter un casting indien. Bravo a révélé que le spectacle aura lieu à Miami et racontera la vie de sept amis indiens d’Amérique. Le groupe naviguera non seulement dans les luttes de la vie quotidienne, mais montrera également comment tout cela se réunit dans leur unité familiale traditionnelle et soudée.

L’une des stars, Amrit Kapai, est un avocat qui a commencé sa carrière professionnelle à Chicago. Il a déclaré aux caméras que ses parents avaient formé leur communauté dans la ville. Kapai a expliqué que tous leurs parents avaient arrangé des mariages, ce qui à son tour a provoqué des «amitiés arrangées». Le petit frère de la série, Brian Benni, détaille à quel point les pressions sont fortes de la part de leurs parents pour vivre à la manière indienne traditionnelle. Pendant la bande-annonce, les fans ont pu voir la mère de Vishal Parvani le harceler au sujet de la fixation d’une date de mariage et indiquer qu’elle aimerait devenir grand-mère. Anisha Ramakrishna est récemment revenue de la Big Apple après 10 ans d’absence, mais a déménagé chez elle pour démarrer sa propre entreprise de mode.

Tout comme les films de Bollywood, la nouvelle série promet d’être colorée et divertissante. Les parents semblent tout aussi contrôlants que leur progéniture est occidentalisée. Avec 20 pour cent du monde étant indien, les nouvelles stars de la réalité sont fières de montrer leur héritage alors que toutes leurs familles ont migré de l’Inde. Les fans auront un aperçu approfondi des coutumes telles que les cours du temple, les cours de danse et le fait que plusieurs générations d’une même famille continuent de vivre dans le même ménage. Les potins sont peut-être les plus forts jamais notés dans un spectacle Bravo. Non seulement les mères parlent, mais elles jouent à un jeu de téléphone complexe avec les autres membres de la famille, faisant des ravages dans la vie de leurs enfants.

Suivant: La nouvelle escapade au camp de Bravo est comme un camp d’été mais pour les adultes

Karma familial diffusé le 8 mars sur Bravo.

Source: Bravo

Clone Wars fait de Canon l’un des personnages les plus étranges de Star Wars